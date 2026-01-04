सीरियल किलर राजा कोलंदर: भय और कानून के बीच फंसी इंसानी खोपड़ी का सूप पीने वाले की डरावनी कहानी

मनोज दुबे। उत्तर भारत के एक शांत से दिखने वाले इलाके में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो खुद को राजा कहलवाना पसंद करता था। उसका असली नाम राम निरंजन था, लेकिन लोग उसे राजा कोलंदर के नाम से जानते थे। बाहर से साधारण दिखने वाला यह आदमी भीतर से एक गहरे अंधेरे संसार में जी रहा था। ऐसा संसार, जिसने पुलिस से लेकर अदालत तक सभी को वर्षों तक उलझाए रखा।

राजा कोलंदर अपने लिए अलग ही नियम बनाता था। वह खुद को न्यायाधीश भी समझता था और जल्लाद भी। यही भ्रम उसे धीरे-धीरे अपराध की उस राह पर ले गया, जहां से लौटना संभव नहीं था। जनवरी 2000: दो युवक और एक रहस्यमय गुमशुदगी साल 2000 की एक ठंडी जनवरी की सुबह, मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव लखनऊ से अपनी कार में निकले। दोनों को किसी ने नहीं बताया था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। रायबरेली के हरचंदपुर इलाके में उनकी मौजूदगी आखिरी बार दर्ज हुई। इसके बाद सन्नाटा। फोन बंद, कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। परिवारों की बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिले। मामला फाइलों में दबता चला गया।