शीतलहर का कहर जारी, कश्मीर से दिल्ली तक 26-27 दिसंबर को येलो अलर्ट... फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सर्द मौसम ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाकों से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन और बढ़ गई है। कश्मीर में 40 दिनों की भीषण ठंड की अवधि चिल्ला-ए-कलां इस समय अपने चरम पर है।

IMD उत्तर भारत में अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 26 और 27 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सुबह और शाम के समय कम दृश्यता, घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।

डल झील में बर्फ जमी श्रीनगर मौसम विभाग ने बताया कि कश्मीर में न्यूनतम तापमान शून्य से 3 से 5 डिग्री नीचे चला गया है। डल झील और पानी की नलों में बर्फ जमने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुलमर्ग और पहलगाम में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। सफदरजंग वेधशाला के अनुसार न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया, जबकि 20 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्रशासन ने हाईवे पर सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है।