    Silvery Gibbon at Mumbai Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार को कस्टम विभाग ने बड़ी कार्यवाई करते हुए एक विदेशी यात्री के बैग से दो दुर्लभ सिलवरी गिबन बरामद किए। यह मामला वन्यजीव तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कस्टम अधिकारियों ने यात्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 09:00:58 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 09:04:43 AM (IST)
    मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग में मिले 2 सिलवरी गिबन, कस्टम विभाग भी रह गया दंग
    यात्री के बैग से मिले दो सिलवरी गिबन।

    डिजिटल डेस्क। मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार को कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी यात्री के बैग से दो दुर्लभ सिलवरी गिबन (Silver Gibbon) बरामद किए। यह मामला वन्यजीव तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कस्टम अधिकारियों ने तत्काल यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।

    सूत्रों के मुताबिक, कस्टम विभाग को पहले से सूचना मिली थी कि एक विदेशी यात्री बैंकॉक से दुर्लभ प्रजाति के जानवरों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है। जांच के दौरान अधिकारियों ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो एक ट्रॉली बैग के अंदर टोकरी में छिपाकर रखे गए दो सिलवरी गिबन मिले। इनमें से एक की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा जीवित था।


    खास खुफिया सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

    कस्टम अधिकारी ने बताया, 'खास सूचना के आधार पर बैंकॉक से आए यात्री को रोका गया। बैग की जांच के दौरान दो गिबन बरामद हुए एक करीब दो महीने का और दूसरा चार महीने का। आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया है।'

    प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले मलेशिया गया था और फिर बैंकॉक पहुँचा, जहां एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट मेंबर ने उसे यह बैग सौंपा था, जिसे भारत में डिलीवर करना था।

    क्या है सिलवरी गिबन?

    सिलवरी गिबन दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक लुप्तप्राय वानर है, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप का मूल निवासी है। यह अपनी चांदी जैसी फर, लंबी भुजाओं और नीली-भूरी आंखों के लिए जाना जाता है।

    अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने इसे 'Endangered Species' की श्रेणी में रखा है, क्योंकि अब जंगलों में इनकी संख्या 2,500 से भी कम रह गई है।

    कस्टम विभाग ने जीवित गिबन को वन्यजीव विभाग की निगरानी में भेज दिया है, जबकि मृत गिबन को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंपा गया है।

