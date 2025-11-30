मेरी खबरें
    SIR Deadline Extended: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पश्चिम बंगाल और केरल में गणना फॉर्म जमा करने की समयसीमा 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी। इसके साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की नई तारीख 16 दिसंबर तय की गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 02:28:27 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 02:29:32 PM (IST)
    SIR Deadline: चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की डेडलाइन, अब 11 दिसंबर तक जमा होंगे फॉर्म, 16 तारीख को जारी होगा ड्राफ्ट
    कई राज्यों में बढ़ाई गई एसआईआर की समय सीमा।

    HighLights

    1. SIR की समयसीमा 11 दिसंबर तक बढ़ी।
    2. 13 राज्यों-केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रक्रिया जारी।
    3. बीएलओ को मिली अतिरिक्त राहत।

    डिजिटल डेस्क: देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR Deadline Extended) की प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल में गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 11 दिसंबर तय की गई है, जो पहले 4 दिसंबर थी। इसी तरह केरल में भी एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। दोनों राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी होगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर संशोधन देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

    चुनाव आयोग के अनुसार संशोधित शेड्यूल में 11 दिसंबर तक पोलिंग स्टेशनों को व्यवस्थित करने और आवश्यक सुधार कार्य पूरे किए जाएंगे। उसके बाद 12 से 15 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल को अपडेट करने और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की प्रक्रिया चलेगी। 16 दिसंबर को आयोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेगा, जिसके बाद नागरिक 15 जनवरी तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे।


    निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 16 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच प्राप्त गणना फॉर्म और दावों-आपत्तियों पर निर्णय लें। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आयोग 12 फरवरी को नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा।

    शेड्यूल में किया गया यह बदलाव उन बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) के लिए राहत लेकर आया है, जो अभी तक गणना फॉर्म जमा कराने और उनके डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा नहीं कर पाए थे।

