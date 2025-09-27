NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचूक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, लेह में इंटरनेट सेवा बंद

डिजिटल डेस्क, इंदौर: लद्दाख के लेह में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचूक के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सोनम को कुछ घंटों के भीतर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

बता दें कि सोनम वांगचूक को गिरफ्तार करने के बाद से ही लेह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि वांगचूक को जल्द ही लद्दाख से बाहर लेकर जाया जा सकता है। NSA के मामले में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति पर यह धारा लगाई जाती है, उसे बिना लंबी अवधि के लिए एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है ।