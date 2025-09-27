मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचूक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, लेह में इंटरनेट सेवा बंद

    लेह में हिंसा भड़काने के आरोपी पर्यावरण संरक्षक सोनम वांगचूक को शुक्रवार को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया है। लेह में हिंसा के बाद स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 08:22:05 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 08:26:19 AM (IST)
    NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचूक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया, लेह में इंटरनेट सेवा बंद
    सोनम वांगचूक को गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया

    HighLights

    1. सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार
    2. वांगचूक पर लेह में हिंसा भड़काने के मामले में FIR दर्ज
    3. स्थिति पर नियंत्रण के लिए लेह में इंटरनेट सेवाएं रद्द है

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: लद्दाख के लेह में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचूक के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सोनम को कुछ घंटों के भीतर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

    बता दें कि सोनम वांगचूक को गिरफ्तार करने के बाद से ही लेह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि वांगचूक को जल्द ही लद्दाख से बाहर लेकर जाया जा सकता है। NSA के मामले में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति पर यह धारा लगाई जाती है, उसे बिना लंबी अवधि के लिए एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है ।

    दरअसल, सोनम वांगचूक पर लेह में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज है। जिसके बाद सोनम ने केंद्र सरकार को धमकी दी थी कि यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया तो, मुश्किलें और बढेंगीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वांगचुक को लद्दाख पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसडी सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने उनके घर से गिरफ्तार किया। जिसके बाद उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया है।

    वांगचूक पर हिंसा भड़काने के अलावा नियमों का उल्लंघन कर विदेश से चंदा लेने का आरोप है। इसी आरोप के आधार पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को उनकी संस्था का विदेशी फंडिंग का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। वांगचूक स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) नाम की एक संस्था चलाते हैं, जिसमें विदेशों से भी फंडिंग आती है।

    यह भी पढ़ें- कुंदन की जिद से खुला 1,000 करोड़ का NGO घोटाला, दिव्यांगों के नाम पर हो रहा था भ्रष्टाचार

    गौरतलब है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर राजधानी लेह में विरोध प्रदर्शन ने उग्र हिंसा का रूप ले लिया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इसे लेकर ही सोनम वांगचूक के खिलाफ हिंसा भड़काने को लेकर एफआईआर किया गया है। वहीं लेह में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तीसरे दिन भी निषेधाज्ञा लागू है। साथ ही एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.