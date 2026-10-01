7500, 7600 या 7700... जानिए बीच आसमान में फ्लाइट से क्यों भेजे गए ये सीक्रेट कोड्स और क्या है इनका खौफनाक मतलब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से तेल अवीव की ओर रवाना हुई 'फ्लाईदुबई' (Flydubai) की एक वाणिज्यिक उड़ान के दौरान हवा में अचानक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई। 150 से अधिक यात्रियों को ले जा रहे इस विमान से क्रू द्वारा एक के बाद एक आपातकालीन संकेत (Emergency Signals) प्रसारित किए गए, जिसके बाद विमान की सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

प्रारंभिक रिपोर्टों में इसे अपहरण (Hijacking) का मामला माना जा रहा था, हालांकि बाद में एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि कॉकपिट के भीतर पायलटों के बीच हुआ हिंसक विवाद और चाकूबाजी इस आपात स्थिति की वजह बनी। इस दौरान विमान से पहले 7700 और तत्पश्चात् 7500 कोड प्रसारित किए गए थे।

हवाई सफर के दौरान जब सामान्य संचार माध्यम सीमित होते हैं, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को तुरंत स्थिति की गंभीरता समझाने के लिए विशेष कोड्स का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं क्या हैं ये कोड्स और उड्डयन क्षेत्र में इनका क्या महत्व है। क्या हैं 'स्क्वॉक कोड' (Squawk Codes)? हवाई जहाज और जमीन पर स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसपोंडर (Transponder) नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से 4 अंकों का एक विशेष कोड ट्रांसमिट किया जाता है, जिसे 'स्क्वॉक कोड' कहा जाता है।