क्या 10 साल से ज्यादा रहने वाले किरायेदार का हो जाएगा फ्लैट? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा अदालत ने

डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि कोई भी किरायेदार, जिसने किसी मकान मालिक से किरायानामा (Rent Deed) के तहत मकान या दुकान किराए पर ली है, वह बाद में उस संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किरायेदार कई दशकों तक उसी व्यक्ति या उसके वारिसों को किराया देता रहा है, तो वह अब उस संपत्ति पर स्वामित्व का सवाल नहीं उठा सकता। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने 1953 से चल रहे सात दशक पुराने विवाद को निपटाते हुए सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद रामजी दास नामक व्यक्ति और उनके किरायेदारों के उत्तराधिकारियों के बीच था। रामजी दास की बहू (वादी) ने अपने ससुर की 12 मई 1999 की वसीयत के आधार पर विवादित दुकान पर स्वामित्व का दावा किया और अपने मिठाई व नमकीन के व्यवसाय के विस्तार के लिए दुकान खाली कराने की मांग की। वहीं, किरायेदारों के उत्तराधिकारियों ने यह दावा खारिज कर दिया। उनका कहना था कि रामजी दास मालिक नहीं थे और वसीयत फर्जी है। उन्होंने कहा कि दुकान पर हक रामजी दास के चाचा सुआ लाल का था।