एजेंसी, चेन्नई। तमिलनाडु के करूर में एक बड़ी दुर्घटना घटी है। अभिनेता-राजनेता की रैली के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बनने के बाद 31 लोगों की मौत हो गई और 58 से अधिक घायल हैं। स्थानीय अस्पताल के अधिकारियों ने लोगों की मौत की जानकारी दी। मरने वाले सात वयस्क विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) के समर्थक थे। वे रैली स्थल पर कम से कम छह घंटे से विजय का इंतजार कर रहे थे। भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया।

30 हजार लोगों के जमा होने की आशंका एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अनुमान लगाया कि कार्यक्रम स्थल पर "कम से कम 30,000 लोग जमा हुए थे", जहाँ विजय को नमक्कल में अपनी पिछली रैली के बाद भाषण देना था। उनके पहुंचने में छह घंटे से ज़्यादा की देरी हुई, तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी।

मेडिकल कॉलेज में घायलों का जमावड़ा करूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के दृश्य, जहाँ टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख और अभिनेता विजय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ के बाद घायलों को लाया गया है। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी ने कहा, "अब तक भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 58 लोगों को भर्ती कराया गया है। भगदड़ की घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले की जाँच की और ज़िला कलेक्टर, एसपी और मुझे अस्पताल पहुँचने का आदेश दिया। उन्होंने हमें अतिरिक्त डॉक्टर बुलाने और उचित उपचार प्रदान करने की सलाह दी... कल, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आने वाले हैं। अभी तक, 46 लोग निजी अस्पताल में और 12 लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं।" #WATCH | Karur, Tamil Nadu: Visuals from the Government Medical College and Hospital in Karur, where the injured have been brought after a stampede during a public event of TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay Former Tamil Nadu Minister and DMK leader V Senthil… pic.twitter.com/vfmScORiN8 — ANI (@ANI) September 27, 2025 सीएम ने प्रकट किया शोक