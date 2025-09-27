एजेंसी, चेन्नई। तमिलनाडु के करूर में एक बड़ी दुर्घटना घटी है। अभिनेता-राजनेता की रैली के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बनने के बाद 31 लोगों की मौत हो गई और 58 से अधिक घायल हैं। स्थानीय अस्पताल के अधिकारियों ने लोगों की मौत की जानकारी दी। मरने वाले सात वयस्क विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) के समर्थक थे। वे रैली स्थल पर कम से कम छह घंटे से विजय का इंतजार कर रहे थे। भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अनुमान लगाया कि कार्यक्रम स्थल पर "कम से कम 30,000 लोग जमा हुए थे", जहाँ विजय को नमक्कल में अपनी पिछली रैली के बाद भाषण देना था। उनके पहुंचने में छह घंटे से ज़्यादा की देरी हुई, तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी।
मेडिकल कॉलेज में घायलों का जमावड़ा
करूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के दृश्य, जहाँ टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख और अभिनेता विजय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ के बाद घायलों को लाया गया है। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी ने कहा, "अब तक भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 58 लोगों को भर्ती कराया गया है। भगदड़ की घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले की जाँच की और ज़िला कलेक्टर, एसपी और मुझे अस्पताल पहुँचने का आदेश दिया। उन्होंने हमें अतिरिक्त डॉक्टर बुलाने और उचित उपचार प्रदान करने की सलाह दी... कल, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आने वाले हैं। अभी तक, 46 लोग निजी अस्पताल में और 12 लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं।"
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया। लिखा कि, करूर से मिली खबरें दुखद हैं। मैंने बेहोश हुए लोगों के तत्काल इलाज के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर और पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मदद करने का निर्देश दिया है। एडीजीपी [वरिष्ठ पुलिस अधिकारी] को सामान्य स्थिति बहाल करने का काम सौंपा गया है। मंत्री अंबिल महेश को युद्धस्तर पर मदद करने का निर्देश दिया गया है। मैं जनता से पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करता हूं।
यह पहली बार नहीं है जब विजय की रैलियाँ निगरानी के घेरे में आई हैं। इस महीने की शुरुआत में त्रिची में उनकी पहली रैली में भारी भीड़ उनके काफिले को हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल तक ले गई थी, जिससे 20 मिनट का रास्ता छह घंटे के ट्रैफ़िक जाम में बदल गया और शहर थम सा गया।
सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, पुलिस ने टीवीके की रैलियों के लिए 23 शर्तें लगाई थीं, जिनमें काफिले में शामिल होने, सार्वजनिक स्वागत समारोहों पर प्रतिबंध और गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को ऑनलाइन कार्यक्रमों का पालन करने की सलाह शामिल है।