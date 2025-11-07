मेरी खबरें
    IGI Airport पर तकनीकी खराबी से यात्रियों में हाहाकार, 100 से ज्यादा उड़ाने प्रभावित

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। एयरपोर्ट की पार्किंग फुल हो गई और विमानों की लैंडिंग में दिक्कतें बढ़ीं। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सिस्टम मैनुअल मोड पर चल रहा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 10:49:34 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 10:53:13 AM (IST)
    इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों में अफरा-तफरी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    आईजीआई एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम में आई तकनीकी खराबी।
    2. 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्रियों में हड़कंप मचा।
    3. एयरपोर्ट की पार्किंग फुल, लैंडिंग विमानों को दिक्कतें।

    एजेंसी, नई दिल्ली। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह अचानक तकनीकी खराबी आने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। एटीसी (Air Traffic Control) के एएमएस सिस्टम में आई गड़बड़ी के चलते हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया, जिसके कारण करीब 100 से ज्यादा उड़ानें देरी या रद्द करनी पड़ीं।

    सूत्रों के अनुसार एटीसी के ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम (AMS) में तकनीकी समस्या सामने आई, जो विमान और एटीएस के बीच कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम होता है। सिस्टम को अब ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड पर चलाया जा रहा है, जिससे एयर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। एयर ट्रैफिक कंजेशन तेजी से बढ़ रहा है।


    विमानों की पार्किंग फुल होने से डायवर्जन की तैयारी

    एयरपोर्ट की सभी पार्किंग स्लॉट विमानों से भर चुकी हैं, जिससे नई लैंडिंग करने वाले विमानों को परेशानी हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही फ्लाइट डायवर्जन शुरू हो सकता है।

    एयरलाइनों ने जारी की यात्रियों के लिए एडवाइजरी

    एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट की स्थिति की जांच करें। एयर इंडिया ने कहा कि एटीसी में तकनीकी समस्या के कारण सभी एयरलाइनों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कंपनी ने यात्रियों की असुविधा के लिए खेद जताया है।

    यह हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। इस व्यवधान के दौरान आपका धैर्य सराहनीय है। हमारे केबिन क्रू और हवाई अड्डे पर मौजूद कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिससे यात्रियों की असुविधा कम हो सके।

