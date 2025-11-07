IGI Airport पर तकनीकी खराबी से यात्रियों में हाहाकार, 100 से ज्यादा उड़ाने प्रभावित

एजेंसी, नई दिल्ली। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह अचानक तकनीकी खराबी आने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। एटीसी (Air Traffic Control) के एएमएस सिस्टम में आई गड़बड़ी के चलते हवाई यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया, जिसके कारण करीब 100 से ज्यादा उड़ानें देरी या रद्द करनी पड़ीं।
सूत्रों के अनुसार एटीसी के ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम (AMS) में तकनीकी समस्या सामने आई, जो विमान और एटीएस के बीच कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम होता है। सिस्टम को अब ऑटोमेटिक से मैनुअल मोड पर चलाया जा रहा है, जिससे एयर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। एयर ट्रैफिक कंजेशन तेजी से बढ़ रहा है।
एयरपोर्ट की सभी पार्किंग स्लॉट विमानों से भर चुकी हैं, जिससे नई लैंडिंग करने वाले विमानों को परेशानी हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही फ्लाइट डायवर्जन शुरू हो सकता है।
एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट की स्थिति की जांच करें। एयर इंडिया ने कहा कि एटीसी में तकनीकी समस्या के कारण सभी एयरलाइनों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कंपनी ने यात्रियों की असुविधा के लिए खेद जताया है।
यह हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। इस व्यवधान के दौरान आपका धैर्य सराहनीय है। हमारे केबिन क्रू और हवाई अड्डे पर मौजूद कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिससे यात्रियों की असुविधा कम हो सके।