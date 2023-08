Jammu & Kashmir Independence Day: जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कश्मीर घाटी के लोग अब खुले तौर पर खुद को हिन्दुस्तानी कह रहे हैं और तिरंगा फहरा रहे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू (Rayees Mattoo) ने 14 अगस्त को अपने घर पर तिरंगा फहराया। जावेद हिज्बुल मुजाहिद्दीन का सक्रिय आतंकी है और बीते 11 सालों से पाकिस्तान में सक्रिय है। बता दें कि पिछले कई सालों तक 14 अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते थे। आज हर तरफ तिरंगा दिखने लगा है।

VIDEO | Rayees Mattoo, the brother of Hizbul Mujahideen terrorist Javed Mattoo, waves the national flag at his residence in Jammu and Kashmir’s Sopore ahead of the 77th Independence Day.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में रईस मट्टू ने कहा, "मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैंने दिल से तिरंगा लहराया है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा।" इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने वाले रईस मट्टू ने कहा कि आज कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। पहली बार 14 अगस्त को मैं अपनी दुकान पर बैठा हूं। नहीं तो ये हर बार दो-तीन दिनों के लिए बंद होती थी।

