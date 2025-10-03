नवबंर में इस डेट को बंद होंगे बद्रीनाथ व केदारनाथ के कपाट? उससे पहले कर लें दर्शन

एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तराखंड हिमालय की पवित्र चारधाम यात्रा इस बार 25 नवंबर 2025 को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ विराम लेगी। इस दिन दोपहर 2:56 बजे भगवान बदरी विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले विजयादशमी के अवसर पर पंचांग गणना कर कपाट बंद करने की तिथि और संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों की घोषणा की गई।