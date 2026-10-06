उत्तराखंड से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक डोली धरती, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में भी महसूस हुए भूकंप के झटके

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में धरती हिलने से लोगों में हड़कंप मच गया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज रात 10:23 बजे रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप का केंद्र खाडून लगे गवाली से 22 किलोमीटर दूर स्थित था।
EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026
इस भूकंप के झटके उत्तराखंड के सभी जिलों के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई बड़े इलाकों में भी महसूस किए गए।