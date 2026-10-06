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उत्तराखंड से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक डोली धरती, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में भी महसूस हुए भूकंप के झटके

North India Earthquake: उत्तर भारत के कई राज्यों में आज रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में धरत...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 10:45:46 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 10:45:46 PM (IST)
उत्तराखंड से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक डोली धरती, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में भी महसूस हुए भूकंप के झटके
उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हिली जमीन।

HighLights

  1. उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हिली जमीन
  2. उत्तरकाशी का खाडून लगा गवाली बना केंद्र
  3. देर रात 10:23 बजे महसूस किए गए झटके

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में धरती हिलने से लोगों में हड़कंप मच गया।

उत्तरकाशी में था केंद्र, 4.4 मापी गई तीव्रता

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज रात 10:23 बजे रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप का केंद्र खाडून लगे गवाली से 22 किलोमीटर दूर स्थित था।

दिल्ली-एनसीआर और पड़ोसी राज्यों तक पहुंचा असर

इस भूकंप के झटके उत्तराखंड के सभी जिलों के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई बड़े इलाकों में भी महसूस किए गए।