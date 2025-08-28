भारत को दहलाने नेपाल से बिहार में घुसे तीन पाकिस्तानी आतंकी, एजेंसी ने जारी किया फोटो

पूर्णिया ब्यूरो। भारत को दहलाने के लिए नेपाल से बिहार में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी घुस आए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने तीनों आतंकवादियों फोटो नाम सहित जारी कर दिए हैं। इनमें हसनैन अली (रावलपिंडी निवासी), आदिल हुसैन (उमरकोट निवासी) और मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर निवासी) शामिल हैं।

बिहार में राज्य पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तीनों आतंकियों के बिहार की सीमा में आने की खबर के बाद से सीमावर्ती जिलों को सूचना दी गई है। इन जिलों के एसपी सतर्क हो गए हैं। सीसीटीवी खंगाल कर दिए गए फोटो से आतंकवादियों को पहचानने की कोशिश हो रही है।