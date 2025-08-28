भारत को दहलाने नेपाल से बिहार में घुसे तीन पाकिस्तानी आतंकी, एजेंसी ने जारी किया फोटो
बिहार में नेपाल से जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी घुस आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके नाम और फोटो जारी कर अलर्ट कर दिया है। सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है।
Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 12:41:13 PM (IST)
Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 02:20:16 PM (IST)
तीनों आतंकवादियों फोटो नाम सहित जारी। (फोटो- एजेंसी)
HighLights
- सुरक्षा एजेंसी ने फोटो और नाम सार्वजनिक किए।
- सीमावर्ती जिलों में पुलिस ने चौकसी बढ़ाई।
- विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी।
पूर्णिया ब्यूरो। भारत को दहलाने के लिए नेपाल से बिहार में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी घुस आए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने तीनों आतंकवादियों फोटो नाम सहित जारी कर दिए हैं। इनमें हसनैन अली (रावलपिंडी निवासी), आदिल हुसैन (उमरकोट निवासी) और मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर निवासी) शामिल हैं।
बिहार में राज्य पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तीनों आतंकियों के बिहार की सीमा में आने की खबर के बाद से सीमावर्ती जिलों को सूचना दी गई है। इन जिलों के एसपी सतर्क हो गए हैं। सीसीटीवी खंगाल कर दिए गए फोटो से आतंकवादियों को पहचानने की कोशिश हो रही है।
सीमावर्ती जिलों में बरती जा रही विशेष चौकसी
पूर्णिया डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने बताया की राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद से विशेष चौकसी बरती जा रही है।
नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसे
- पुलिस ने तीनों आतंकियों पहचान सार्वजनिक कर दी है। उनके फोटो, नाम और पते तक जानकारी दी गई है, जिससे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इनके पासपोर्ट से जुड़े रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। यह अगस्त दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान से काठमांडू पहुंचे थे। तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार में घुस आए।
- पुलिस मुख्यालय से बिहार के सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में चौकसी बढ़ा दी गई है। भागलपुर और अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि आम जनता किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना पुलिस को दे।