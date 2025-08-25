ED से घबराकर TMC MLA ने की दीवार फांदकर भागने की कोशिश, मोबाइल फेंका; शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार

कोलकाता ब्यूरो। बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती में हुए कथित घोटालों की जांच में ईडी ने टीएमसी के विधायक जीबनकृष्ण साहा को गिरफ्तार किया है। वह मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ईडी की छापेमारी से घबराकर जीबनकृष्ण साहा ने दीवार फांदकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल झाड़ियों में भी फेंक दिया था। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया व मोबाइल भी बरामद कर लिया है। उनकोको गिरफ्तार कर कोलकाता लाया गया है।

ईडी ने टीएमसी विधायक व उनके कुछ रिश्तेदारों के यहां छापे मारे, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 2023 में भी हुई थी रेड 2023 में सीबीआई ने टीएमसी विधायक के ठिकानों पर रेड मारी था, जिसमें सबूत मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने दो मोबाइल फोन एक तालाब में फेंक दिए थे। साहा के आवास और रिश्तेदारों के यहां पर छापे जिले के आंदी स्थित टीएमसी विधायक जीवनकृष्ण साहा के घर पर ईडी ने केंद्रीय बलों के साथ छापेमारी की। इसके अलावा रघुनाथगंज के पियारापुर स्थित उनके ससुराल, बीरभूम के साईंथिया में पार्षद माया साहा और मुर्शिदाबाद के महिषग्राम में बैंककर्मी राजेश घोष के आवास पर भी तलाशी हुई।