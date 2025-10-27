आज चुनाव आयोग देशभर में SIR की करेगा घोषणा, इन राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया

मेरी खबरें
    चुनाव आयोग देशभर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। पहला चरण मंगलवार से पांच राज्यों में आरंभ होगा, जो मार्च 2026 तक चलेगा। स्थानीय चुनाव वाले राज्यों में यह कार्य बाद में होगा। बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 07:57:47 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 08:08:48 AM (IST)
    चुनाव आयोग की एआईआईर को लेकर बैठक। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पहले चरण में पांच राज्यों में पुनरीक्षण प्रक्रिया।
    2. मार्च 2026 तक पूरा होगा पहला चरण।
    3. स्थानीय चुनाव वाले राज्यों में बाद में एसआईआर।

    नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने के बाद अब चुनाव आयोग देशभर में इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एसआईआर का पहला चरण मंगलवार से शुरू हो सकता है। इसके लिए सोमवार को चुनाव आयोग ने अहम बैठक बुलाई है।

    इस चरण में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    मार्च तक पूरा होगा पहला चरण

    आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण का काम मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण का एलान किया जाएगा, जिसमें पहाड़ी और शेष राज्यों को शामिल किया जाएगा। आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक में इस दिशा में तेजी लाने के संकेत दिए थे।


    स्थानीय चुनाव वाले राज्यों को मिलेगा अगला अवसर

    जिन राज्यों में फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या जल्द होने वाले हैं, वहां एसआईआर कार्य अभी शुरू नहीं किया जाएगा, जिससे चुनावी तैयारियों पर असर न पड़े। इन राज्यों में पुनरीक्षण का कार्य दूसरे और अंतिम चरण में किया जाएगा।

    बिहार ने किया काम पूरा

    गौरतलब है कि बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। वहां 7.42 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई थी। राज्य में दो चरणों 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

