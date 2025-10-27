आज चुनाव आयोग देशभर में SIR की करेगा घोषणा, इन राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने के बाद अब चुनाव आयोग देशभर में इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एसआईआर का पहला चरण मंगलवार से शुरू हो सकता है। इसके लिए सोमवार को चुनाव आयोग ने अहम बैठक बुलाई है।

इस चरण में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मार्च तक पूरा होगा पहला चरण आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण का काम मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण का एलान किया जाएगा, जिसमें पहाड़ी और शेष राज्यों को शामिल किया जाएगा। आयोग ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक में इस दिशा में तेजी लाने के संकेत दिए थे।