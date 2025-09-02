आज की 5 बड़ी खबरें : सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन से लेकर मानसून तबाही, CWG 2030 की रेस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसरो का नया कदम... पढ़ें सब एक क्लिक में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 सितंबर को देश और दुनिया में कई बड़े मामले देखने को मिल सकते हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्ते पर नया अपडेट आ सकता है, इसके अलावा देशभर में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गए हैं। चलिए आपको आज दश के टॉप 5 न्यूज के बारे में बताते हैं।
1. सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सेमीकॉन इंडिया – 2025 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना है। पीएम मोदी बुधवार को होने वाले सीईओ राउंडटेबल में भी शामिल होंगे।
2. मानसून का कहर
देशभर में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है। दिल्ली से लेकर पंजाब, राजस्थान और जम्मू तक बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कहीं बाढ़, कहीं लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में हरियाणा से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।
3. कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी
भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए नाइजीरिया से टक्कर मिलेगी। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में चुना है। अब भारत और नाइजीरिया दोनों की बोली का मूल्यांकन सितंबर में लंदन में होगा।
4. सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह काम विधायिका का है, न कि न्यायपालिका का। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी की।
5. इसरो का बड़ा कदम
इसरो (ISRO) ने चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर से मिले डेटा के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक समुदाय से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए इस मिशन से मिले डेटा का उपयोग अब भारत के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी संगठनों के शोधकर्ता कर सकेंगे।
