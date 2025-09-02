आज की 5 बड़ी खबरें : सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन से लेकर मानसून तबाही, CWG 2030 की रेस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसरो का नया कदम... पढ़ें सब एक क्लिक में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 सितंबर को देश और दुनिया में कई बड़े मामले देखने को मिल सकते हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्ते पर नया अपडेट आ सकता है, इसके अलावा देशभर में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गए हैं। चलिए आपको आज दश के टॉप 5 न्यूज के बारे में बताते हैं।

1. सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सेमीकॉन इंडिया – 2025 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना है। पीएम मोदी बुधवार को होने वाले सीईओ राउंडटेबल में भी शामिल होंगे। 2. मानसून का कहर देशभर में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है। दिल्ली से लेकर पंजाब, राजस्थान और जम्मू तक बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कहीं बाढ़, कहीं लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में हरियाणा से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।