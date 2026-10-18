तस्वीरों में कोलकाता भगदड़ का सच... 19 मौतों के बाद सूने पड़े पूजा पंडाल, छा गया सन्नाटा

डिजिटल डेस्क। कोलकाता के प्रसिद्ध चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर की शाम तेज बारिश हो रही थी और भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए मौजूद थे। इसी दौरान अचानक माइक से घोषणा की गई कि पंडाल की स्थिति बहुत खराब है और वह कभी भी गिर सकता है। पंडाल तुरंत खाली करने की इस हिदायत ने दर्शनार्थियों के भीतर गहरे डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया।

संकरे रास्तों पर मची अफरा-तफरी, कुचले जाने से 19 लोगों ने तोड़ा दम पंडाल गिरने की खबर सुनते ही हर कोई अपनी जान बचाने के लिए निकास द्वार की ओर भागने लगा। संकरे रास्तों पर एकाएक भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। इस दर्दनाक भगदड़ में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों श्रद्धालु घायल हैं जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज जारी है।

पुलिस की शुरुआती जांच में कुप्रबंधन और लापरवाही उजागर कोलकाता पुलिस की प्रारंभिक जांच में आयोजन स्थल पर भारी कुप्रबंधन और सुरक्षा की गंभीर कमियां सामने आई हैं। प्रवेश और निकास के रास्ते बेहद संकरे थे और भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है। पूजा समिति के पदाधिकारियों समेत 7 लोग गिरफ्तार मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। हादसे के संबंध में पूजा आयोजक समिति के पदाधिकारियों सहित सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है जिसने माइक से यह भ्रामक घोषणा की थी और इसके पीछे की असली वजह का पता लगा रही है।