Train Cancelled News: यात्री कृपया ध्यान दें! इस रूट जाने वाली ट्रेनें हो चुकी हैं कैंसिल
सर्दियों के घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा कारणों से कई लंबी दूरी की ट्रेनों को 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। सहारनपुर-दिल्ली रूट की 16 ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है।
Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 08:09:37 AM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 08:09:37 AM (IST)
घना कोहरा यात्रियों के लिए परेशानी बन जाता है। (फाइल फोटो)
HighLights
- कोहरे में सुरक्षा हेतु रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की।
- दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द।
- सहारनपुर-दिल्ली रूट की 16 ट्रेनें प्रभावित
डिजिटल डेस्क। भारत में रेलवे यात्रा का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद साधन माना जाता है, लेकिन सर्दियों में घना कोहरा यात्रियों के लिए परेशानी बन जाता है।
हर साल दिसंबर से फरवरी के बीच कोहरे की वजह से ट्रेनों की स्पीड घट जाती है, जिससे उनका शेड्यूल बिगड़ जाता है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई लंबी दूरी की ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला किया है।
तीन महीने तक रद्द रहेंगी कई एक्सप्रेस ट्रेनें
रेलवे ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं चलेंगी। इनमें सहारनपुर-दिल्ली रूट की करीब 16 ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, ताकि घने कोहरे में हादसों से बचा जा सके। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं।
कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी बंद
कोहरे के मौसम में जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, उनमें प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं:
- ट्रेन नंबर 12207/12208 काठगोदाम-जम्मू एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 14681/14682 दिल्ली-जालंधर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12317/12318 अमृतसर-कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12357/12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 14523/14524 अंबाला-बरौनी एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 14605/14606 जम्मू-ऋषिकेश एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 14615/14616 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 14617/14618 अमृतसर-पूर्णिया जनसेवा एक्सप्रेस
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। साथ ही, अगर कोई वैकल्पिक ट्रेन उपलब्ध हो तो उसी के अनुसार यात्रा की योजना बनाएं।