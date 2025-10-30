Train Cancelled News: यात्री कृपया ध्यान दें! इस रूट जाने वाली ट्रेनें हो चुकी हैं कैंसिल

डिजिटल डेस्क। भारत में रेलवे यात्रा का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद साधन माना जाता है, लेकिन सर्दियों में घना कोहरा यात्रियों के लिए परेशानी बन जाता है। हर साल दिसंबर से फरवरी के बीच कोहरे की वजह से ट्रेनों की स्पीड घट जाती है, जिससे उनका शेड्यूल बिगड़ जाता है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई लंबी दूरी की ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला किया है।

तीन महीने तक रद्द रहेंगी कई एक्सप्रेस ट्रेनें रेलवे ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं चलेंगी। इनमें सहारनपुर-दिल्ली रूट की करीब 16 ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, ताकि घने कोहरे में हादसों से बचा जा सके। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं।