    Train Ticket Discount: कम पैसे में करना चाहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर, अपनाएं ये ट्रिक मिलेगा मिलेगा इतना डिस्काउंट

    त्योहारी सीजन (festival season) में घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप स्कीम (Round Trip Scheme) शुरू की है। इसके तहत यात्रियों को वापसी टिकट पर 20% की छूट मिलेगी।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 06:45:10 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 06:45:10 AM (IST)
    HighLights

    1. यात्रियों के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप स्कीम शुरू की है
    2. इसके तहत यात्रियों को वापसी टिकट पर 20% की छूट मिलेगी
    3. विशेष ट्रेनें जैसे वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस इस योजना में शामिल नहीं हैं

    एजेंसी, दिल्ली। त्योहारी सीजन (festival season) में घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप स्कीम (Round Trip Scheme) शुरू की है। इसके तहत यात्रियों को वापसी टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट सभी ट्रेनों में लागू नहीं होगी। विशेष ट्रेनें जैसे वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस इस योजना में शामिल नहीं हैं।

    त्योहारों को लेकर योजना

    रेलवे की यह योजना दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर बनाई गई है। स्कीम के अंतर्गत 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच की यात्रा बुकिंग पर छूट मिलेगी, बशर्ते यात्री आने और जाने दोनों टिकट एक साथ बुक करें।

    छूट केवल रिटर्न टिकट (return ticket) पर लागू होगी। स्टेशन से चलने वाली अधिकांश एक्सप्रेस और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में राउंड ट्रिप स्कीम का लाभ लिया जा सकेगा। वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस इस योजना से बाहर रखी गई हैं।

    इस साल दिवाली और छठ के अवसर पर रेलवे कई विशेष ट्रेनें भी चलाएगी। योजना का लाभ केवल कंफर्म टिकट (confirmed ticket) धारकों को मिलेगा; वेटिंग टिकट (waiting ticket) पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।

    टिकट बुकिंग केवल IRCTC Rail Connect मोबाइल ऐप के माध्यम से ही संभव है। ऐप पर ‘फेस्टिवल राउंड ट्रिप (Festival Round Trip)’ विकल्प चुनकर यात्री योजना के तहत टिकट बुक कर सकते हैं।

    वंदे भारत में नहीं सुविधा

    बुकिंग के दौरान यात्रियों को आने और जाने दोनों यात्राओं का विवरण दर्ज करना होगा। एक बार टिकट बुक होने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा। मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी के अनुसार, वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस पर त्योहार स्पेशल स्कीम लागू नहीं होगी, इसलिए इन ट्रेनों के लिए यात्रियों को पूरा किराया देना होगा।

