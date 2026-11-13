असम में काजीरंगा के पास ट्रक और टेम्पो-ट्रैवलर की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौत, कई घायल

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के काजीरंगा के पास रोंगाजन से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक ट्रक और मिनीबस के बीच भीषण टक्कर हो गई है।
इस भयावह दुर्घटना में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि मिनीबस में सवार कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
Golaghat, Assam | Biswajit Phukan, District Commissioner of Golaghat district, told ANI that seven people have died and several others are injured in an accident that took place in the Rongajaan area near Kaziranga in Assam's Golaghat district. The injured persons have been rushed to a nearby hospital. More details are awaited.
— ANI (@ANI) November 13, 2026
खबर अपडेट की जा रही है...