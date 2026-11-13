मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

असम में काजीरंगा के पास ट्रक और टेम्पो-ट्रैवलर की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौत, कई घायल

असम के काजीरंगा के पास रोंगाजन से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक ट्रक और मिनीबस के बीच भीषण टक्कर हो गई है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 05:05:56 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 05:08:26 PM (IST)
असम में काजीरंगा के पास ट्रक और टेम्पो-ट्रैवलर की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौत, कई घायल
ट्रक और मिनीबस की टक्कर।

HighLights

  1. काजीरंगा नेशनल पार्क के करीब भीषण दुर्घटना
  2. असम में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा
  3. रोंगाजन में हुई ट्रक और मिनीबस की टक्कर

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के काजीरंगा के पास रोंगाजन से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक ट्रक और मिनीबस के बीच भीषण टक्कर हो गई है।

कम से कम 7 लोगों की मौत की आशंका

इस भयावह दुर्घटना में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि मिनीबस में सवार कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

naidunia_image

खबर अपडेट की जा रही है...


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।