उमर खालिद-शरजील को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 5 आरोपियों को जमानत

डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली दंगों को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने शरजील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं दी और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, इस मामले के अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है।

इन लोगों ने मांगी थी जमानत दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल सात आरोपियों गुलफिशा फातिमा, शरजील इमाम, मीरान हैदर, उमर खालिद, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद ने जमानत की मांग की थी। इनमें से पांच आरोपियों को जमानत मिली, जबकि दो को जमानत नहीं दी गई।