UPSC CSE Mains Result 2025: यूपीएससी मेंस का रिजल्ट घोषित, यहां चेक करें परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी नाम एवं रोल नंबर के अनुसार परिणाम की जांच कर सकते हैं।
Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 01:09:42 PM (IST)
Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 01:09:42 PM (IST)
HighLights
- सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित
- नाम एवं रोल नंबर अनुसार परिणाम की कर सकते हैं जांच
- खबर में दिए गए लिंक पर क्लिक कर परिणाम देख सकते हैं।
डिजिटल डेस्कः संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम (result) घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा में भाग लिया था, वे यूपीएससी (UPSC)की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर या खबर में दिए गए लिंक पर क्लिक कर परिणाम देख सकते हैं।
इसमें मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के नाम एवं रोल नंबर दर्ज हैं। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट चरण के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।
कब हुई थी परीक्षा?
यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 22 से 31 अगस्त 2025 तक आयोजित हुई थी।
इस तरह देखें रिजल्ट
- यूपीएससी सीएसई मेंस मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको What’s New सेक्शन में रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
- इसके बाद अभ्यर्थी इसमें अपना रोल नंबर/ नाम चेक कर सकते हैं।
- जिन अभ्यर्थियों का नाम/ रोल नंबर लिस्ट में दर्ज होगा वे ही अंतिम चरण के लिए सफल माने जाएंगे।
UPSC Mains Result 2025 PDF- रोल नंबर एवं नाम के अनुसार
अभ्यर्थी यहां क्लिक
कर सीधे पीडीएफ फाइल खोलकर मुख्य परीक्षा के परिणाम की जांच कर सकते हैं।
इन अभ्यर्थियों ने टॉप 10 में बनाई जगह