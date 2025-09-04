इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इतना बढ़ा महंगाई भत्ता; 1 जनवरी 2025 से होगा प्रभावी

एजेंसी, देहरादून। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरे से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग पर काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों की आय में प्रतिमाह 10 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा।

कितना बढ़ा महंगाई भत्ता सरकार के फैसले के मुताबिक पांचवें वेतनमान पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों का डीए 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया गया है। वहीं, छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। किन्हें मिलेगा फायदा मुख्यमंत्री धामी की घोषणा से राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और सार्वजनिक निकायों के कर्मचारी और पेंशनधारक सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों को अपने खर्च पूरे करने में दिक्कत हो रही है। बढ़े हुए डीए से उनकी आमदनी बढ़ेगी। उत्सवों के मौसम में आर्थिक बोझ भी हल्का होगा।