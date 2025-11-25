भीड़ का फायदा उठाकर दहेज का सामान लूटकर ले गए चोर, टेंपो चालक से की मारपीट

डिजिटल डेस्क। हरिद्वार में दहेज का सामान लेकर जा रहे एक टेंपो चालक के साथ मारपीट कर चोरों द्वारा सामान लूट ले जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ग्राम टांडा बनेड़ा निवासी दानिश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार दोपहर वह अपनी बहन के सहारनपुर स्थित घर के लिए दहेज का सामान लेकर लोडर टेंपो से निकले थे। जैसे ही वह मोहल्ला मलकपुरा पहुंचे, वहां कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे और सड़क पर भीड़ इकट्ठा थी।
दानिश के मुताबिक, टेंपो चालक ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी और टेंपो में रखा दहेज का सामान, इनवर्टर बैटरी और प्रेस, चोरी कर ले गए।
ग्रामीणों ने मोहल्ला मलकपुरा के कुछ व्यक्तियों पर चोरी में शामिल होने का संदेह जताया है। पुलिस फिलहाल घटना की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज व स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।