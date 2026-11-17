डिजिटल डेस्क, उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में गूलर बाजार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार के कारण एक बस पुल से करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ (SDRF) की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और एसएसपी श्वेता चौबे भी घटना का जायजा लेने के लिए मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस भयानक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

बस में सवार थे 30 से 35 लोग शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी से करीब 20 घायलों को सुरक्षित निकालकर तुरंत एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य अभी भी युद्धस्तर पर जारी है, ताकि खाई में फंसे बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। एम्स में चल रहा घायलों का इलाज, 6 की हालत गंभीर एम्स (AIIMS) के नोडल अधिकारी डॉ. मधुर उनियाल ने बताया कि प्रशासन से हादसे की सूचना मिलने के बाद सुबह 6:30 बजे से ही अस्पताल में घायलों का आना शुरू हो गया था। अब तक 22 लोगों को एम्स लाया जा चुका है।