एजेंसी, जम्‍मू। जम्‍मू-कश्‍मीर से एक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि लगातार भारी बारिश के कारण मंगलवार दोपहर बाद यह स्थिति बनी। भूस्खलन के बाद जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई।

उन्होंने बताया कि इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास बचाव अभियान जारी है। दोपहर करीब 3 बजे भूस्खलन हुआ था। पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुँचने वाले 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग आधे रास्ते में यह आपदा आई। हिमकोटि ट्रेक मार्ग पर सुबह से ही यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन दोपहर 1.30 बजे तक पुराने मार्ग पर यात्रा जारी थी, जब अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश को देखते हुए इसे अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जम्मू के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है।

After 48 hrs of continuous rains, water is being released from Pandoh dam and the intensity is massive. Several roads across Himachal are blocked, Chandigarh Manali highway is completely shut. Weather still rough, stay safe and avoid travel. pic.twitter.com/EAi75hNMiY — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2025 घायलों को कटड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी घायलों की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। घायलों की पहचान संगीता उम्र 47 पत्नी प्रीतम निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। इनके पैर में चोट आई है। इन्हें इलाज के लिए नारायणा अस्पताल ले जाया गया है। देवी लाल (42) पुत्र भगत राम के सिर पर गंभीर चोट आई है। वैष्णवी देवी उम्र 15 पुत्री दीपक, डॉली उम्र 30 पत्नी अमित, उर्वी उम्र 5 पुत्री अमित जबकि किरण उम्र 62 पत्नी सुभाष सभी निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।