Vande Bharat: दरवाजा लॉक, इमरजेंसी बटन ने भी नहीं किया काम... वंदे भारत में मची अफरातफरी

डिजिटल डेस्क: वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे भारतीय रेल की सबसे आधुनिक और तेज ट्रेन कहा जाता है, उस ट्रेन में यात्रियों को हावड़ा स्टेशन पर भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन के दरवाजे नहीं खुले और इमरजेंसी बटन भी बेअसर रहा। इस दौरान एसी और लाइटें बंद हो जाने से कोच में अंधेरा छा गया। बच्चों और महिलाओं की चीख-पुकार से अफरा-तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे मैनुअली खोले और यात्रियों को बाहर निकाला।

दरवाजे नहीं खुले, यात्री घबराए रात के करीब 10:30 बजे गया से हावड़ा आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन पर पहुंची। पीए सिस्टम में घोषणा हुई कि दरवाजे दाहिनी ओर खुलेंगे। यात्री कतार में खड़े होकर गेट खुलने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन 10 मिनट तक गेट नहीं खुले।

इमरजेंसी बटन भी रहा फेल गेट नहीं खुलने पर यात्रियों ने इमरजेंसी बटन दबाया, पर कोई मदद नहीं मिली। पैंट्री कार स्टाफ से अनुरोध करने पर उन्होंने भी असमर्थता जताई। तभी कोच की लाइटें और एसी बंद हो गए। अंधेरे में बच्चों ने रोना और महिलाओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। तकनीकी टीम ने मैनुअली खोले दरवाजे काफी देर बाद ट्रेन के पीए सिस्टम से घोषणा हुई कि “यात्रीगण घबराएं नहीं, दरवाजे मैनुअली खोले जाएंगे।” तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे मैनुअली खोले। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और स्टेशन पर अफरातफरी का माहौल शांत हुआ।