    वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ट्रैक पर दौड़ेंगी। पहली ट्रेन सफल परीक्षणों के बाद तैयार है, जबकि दूसरी अक्टूबर तक पूरी होगी। नई दिल्ली-पटना रूट से शुरुआत संभव है। 16 डिब्बों और आधुनिक सुविधाओं वाली यह ट्रेन 1128 यात्रियों को ले जाएगी और 180 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 03:24:35 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 03:24:35 PM (IST)
    Vande Bharat Sleeper Train: इस महीने से दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
    यात्रियों के लिए खुशखबरी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सफल परीक्षणों में पास हुई।
    2. दूसरी ट्रेन 15 अक्टूबर तक पूरी तरह तैयार होगी।
    3. नई दिल्ली-पटना रूट पर संचालन की संभावना जताई गई।

    डिजिटल डेस्क। ट्रेन से लंबी दूरी की रात्रि यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। काफी समय से इंतजार कर रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें अब जल्द ही ट्रैक पर दौड़ने को तैयार हैं।

    केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पहली स्लीपर ट्रेन परीक्षणों में सफल रही है। दूसरी ट्रेन मिड अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी। रेलवे का लक्ष्य है कि दोनों ट्रेनों को एक साथ यात्रियों के लिए शुरू किया जाए।

    दूसरी अक्टूबर तक होगी पूरी

    रेल मंत्री ने बताया कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सभी ट्रायल रन और परीक्षणों में सफल रही है। यह फिलहाल दिल्ली के शकूर बस्ती कोच डिपो में खड़ी है। दूसरी ट्रेन का निर्माण तेजी से चल रहा है और इसे 15 अक्टूबर तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नियमित सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए दोनों ट्रेनों को एक साथ चलाने की योजना है।

    क्या होगा संभावित रूट

    हालांकि रूट को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए नई दिल्ली-पटना रूट पर इसका संचालन शुरू हो सकता है। चुनावी सीजन में यह ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

    ट्रेन की सुविधाएं और क्षमता

    सरकारी कंपनी बीईएमएल ने इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) तकनीक का उपयोग करते हुए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार की है। इसमें 16 डिब्बे होंगे, जिन्हें एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर और एसी 3-टियर में बांटा जाएगा। यह ट्रेन एक बार में 1128 यात्रियों को ले जा सकेगी। इसकी अधिकतम रफ्तार 180 किमी प्रति घंटा होगी।

    ट्रेन में यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं

    यूएसबी चार्जिंग के साथ रीडिंग लाइट, ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट और विजुअल सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरे, मॉड्यूलर पैंट्री और दिव्यांगों के अनुकूल बर्थ व शौचालय। इन सुविधाओं के चलते यह देश की सबसे तेज और आधुनिक रातभर चलने वाली ट्रेन सेवा बन जाएगी।

