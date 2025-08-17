तमिलनाडु में BJP के एकमात्र सांसद थे सीपी राधाकृष्णन, ऐसे बने NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। NDA ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बनाया है। आज 9 सितंबर की शाम को यह फैसला हो जाएगा कि कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति बनेगा। तमिलनाडु में भाजपा के एकमात्र लोकसभा सांसद रहे सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में कार्य कर चुके हैं। पीएम मोदी उनको अपना खास दोस्त बताते हैं।