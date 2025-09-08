मेरी खबरें
    Vice Presidential Chunav 2025: सांसदों को आज मिलेगी मॉक पोल की ट्रेनिंग, खास तैयारी में विपक्ष; जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

    Vice Presidential Chunav 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। इससे पहले विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. अपने सांसदों को मतदान प्रक्रिया सिखाने के लिए मॉक पोल आयोजित करेगा। NDA ने सीपी राधाकृष्णन (C. P. Radhakrishnan) को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी (B. Sudershan Reddy) को उतारा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 10:19:31 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 10:51:25 AM (IST)
    Vice Presidential Chunav 2025: सांसदों को आज मिलेगी मॉक पोल की ट्रेनिंग, खास तैयारी में विपक्ष; जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
    उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार आमने-सामने। फाइल फोटो

    HighLights

    1. एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं।
    2. विपक्ष की ओर से रिटायर्ड जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं।
    3. जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था।

    एजेंसी, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को होना है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ने अपने सांसदों को मतदान प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए विशेष योजना बनाई है। सोमवार को संसद भवन में ‘मॉक पोल’ का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास सत्र संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में दोपहर 2.30 बजे होगा। इसका उद्देश्य यह है कि मतदान के दिन विपक्षी सांसद किसी भी प्रकार की तकनीकी गलती न करें।

    उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई

    उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को मतदान होगा और उसी दिन शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव के बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण केवल 50 दिनों बाद ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है।

    क्या कहते हैं आंकड़े

    पिछले दो दशकों में उपराष्ट्रपति चुनाव का इतिहास दिलचस्प रहा है। वर्ष 2002 में भैरों सिंह शेखावत ने 149 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2022 में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के अंतर से पराजित किया था। आंकड़े बताते हैं कि इस बार भी मुकाबला रोचक हो सकता है, हालांकि NDA को स्पष्ट बढ़त हासिल है।

    उम्मीदवार कौन-कौन हैं?

    इस बार एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। रेड्डी कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। उन्होंने सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित किया था और काले धन की जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया था।

    कांग्रेस का डिनर कार्यक्रम रद्द

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार शाम को विपक्षी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया था। लेकिन देश में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हालांकि, मॉक पोल का आयोजन तय समय पर होगा।

    मतदान की प्रक्रिया और अधिकारी

    राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उनके अनुसार, 9 सितंबर को मतदान संसद भवन के कक्ष F-101, वसुंधा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके बाद शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और नतीजे तुरंत घोषित कर दिए जाएंगे।

    कितने सांसद डालेंगे वोट?

    उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं, जिनमें राज्यसभा के नामित सदस्य भी शामिल होते हैं। इस बार कुल 781 सदस्य वोट डालेंगे, जबकि सदस्यों की अधिकतम संख्या 788 होनी चाहिए थी।

    • लोकसभा में 542 सांसद हैं, जिनमें एक सीट खाली है। एनडीए के पास 293 सांसद हैं।

    • राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 5 सीट खाली हैं। एनडीए के पास 129 सांसद हैं।

    • इस प्रकार एनडीए के पास कुल 422 सदस्यों का समर्थन है। बहुमत के लिए 391 वोट जरूरी हैं।

    पिछले चुनाव में, 2022 में, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को केवल 182 वोट प्राप्त हुए थे। 56 सांसदों ने उस समय मतदान नहीं किया था। इस बार विपक्ष की संख्या कुछ बढ़ी है, इसलिए मुकाबला पिछले चुनाव से अधिक दिलचस्प माना जा रहा है।

