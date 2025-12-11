मेरी खबरें
    राजस्थान में इथेनॉल प्लांट विवाद गहराया, किसानों का हिंसक प्रदर्शन... पुलिस से तीखी झड़प; कई घायल

    राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के राठी खेड़ा गांव में लग रहे इथेनॉल प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध बुधवार को अचानक उग्र रूप ले गया। प्रदूषण की आशंका जताते हुए किसानों ने प्लांट की निर्माणाधीन दीवार को ट्रैक्टर से ढहा दिया, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। माहौल बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक वाहनों को आग लगा दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 07:25:27 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 07:25:27 AM (IST)
    राजस्थान में इथेनॉल प्लांट विवाद गहराया, किसानों का हिंसक प्रदर्शन... पुलिस से तीखी झड़प; कई घायल
    राजस्थान में इथेनॉल प्लांट लगाने को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन, एक दर्जन घायल (फोटो- एएनआई)

    1. पुलिस-किसान भिड़ंत में कई लोग घायल
    2. कई वाहनों में आग, पथराव से तनाव
    3. टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू

    डिजिटल डेस्क: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले स्थित राठी खेड़ा गांव में इथेनॉल प्लांट की स्थापना को लेकर ग्रामीणों का विरोध बुधवार को तीव्र हो गया। लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस प्लांट को लेकर किसानों का कहना है कि इसके संचालन से क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण बढ़ेगा। इसी विरोध के चलते ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने सभा की और बाद में ट्रैक्टर की मदद से प्लांट की निर्माणाधीन दीवार ढहा दी।

    दीवार तोड़े जाने के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और किसानों तथा पुलिसकर्मियों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से हुई धक्का-मुक्की और पथराव में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी इसमें चोटिल हुए और उन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति बिगड़ने पर आक्रोशित किसानों ने पुलिस और प्रशासन के वाहनों में आग लगा दी।


    हिंसा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन ने टिब्बी और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। साथ ही आगामी आदेश तक स्कूलों और दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इलाके में धारा 144 लागू कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

    हनुमानगढ़ के एसपी हरि शंकर ने बताया, "इथेनॉल प्लांट के खिलाफ महापंचायत की गई थी। कुछ लोगों ने फैक्ट्री की तरफ कूच किया और वहां तोड़फोड़ की। झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है।"

