घूंघट ओढ़कर रॉकस्टार बनी नई नवेली दुल्हन, हाथ में गिटार लेकर बना दिया माहौल; मुंह दिखाई का ये VIDEO आपने देखा?

डिजिटल डेस्क। शादी के बाद होने वाली मुंह दिखाई की रस्म में आमतौर पर दुल्हन की मुस्कान, संकोच और थोड़ी झिझक दिखाई देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस पारंपरिक रस्म को नए अंदाज में पेश कर रहा है।
इस वीडियो में एक नई नवेली दुल्हन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर परिवार से लेकर इंटरनेट तक हर कोई हैरान है।
वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि दुल्हन घूंघट ओढ़े कमरे में बैठी है। माहौल शांत है, तभी वह अचानक गिटार उठाती है और क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग ‘तेरा मेरा प्यार अमर’ बजाते हुए गाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसके सुर गूंजते हैं, पूरा कमरा तालियों से भर जाता है और माहौल एक छोटे से म्यूज़िक कॉन्सर्ट में बदल जाता है।
दुल्हन का आत्मविश्वास, सुरीली आवाज और गिटार पर पकड़ देखकर लोग एक ही बात कह रहे हैं - 'ये बहू नहीं, रॉकस्टार है!'
वीडियो पर कमेंट की बाढ़ आ गई है। एक यूज़र ने लिखा- 'बहू का कॉन्फिडेंस और टैलेंट काबिले-तारीफ है।'
कई लोग इसे अब तक का सबसे अनोखा मुंह दिखाई का वीडियो बता रहे हैं।
यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @arsh_utkarsh से शेयर किया गया है। पोस्ट होते ही यह तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोग इसे पसंद कर रहे हैं। दुल्हन की परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों को छू लिया है।