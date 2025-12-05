मेरी खबरें
    घूंघट ओढ़कर रॉकस्टार बनी नई नवेली दुल्हन, हाथ में गिटार लेकर बना दिया माहौल; मुंह दिखाई का ये VIDEO आपने देखा?

    शादी के बाद होने वाली मुंह दिखाई की रस्म में आमतौर पर दुल्हन की मुस्कान, संकोच और थोड़ी झिझक दिखाई देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस पारंपरिक रस्म को नए अंदाज में पेश कर रहा है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 11:22:19 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 11:22:19 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। शादी के बाद होने वाली मुंह दिखाई की रस्म में आमतौर पर दुल्हन की मुस्कान, संकोच और थोड़ी झिझक दिखाई देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस पारंपरिक रस्म को नए अंदाज में पेश कर रहा है।

    इस वीडियो में एक नई नवेली दुल्हन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर परिवार से लेकर इंटरनेट तक हर कोई हैरान है।

    घूंघट में दुल्हन ने उठाया गिटार

    वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि दुल्हन घूंघट ओढ़े कमरे में बैठी है। माहौल शांत है, तभी वह अचानक गिटार उठाती है और क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग ‘तेरा मेरा प्यार अमर’ बजाते हुए गाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसके सुर गूंजते हैं, पूरा कमरा तालियों से भर जाता है और माहौल एक छोटे से म्यूज़िक कॉन्सर्ट में बदल जाता है।


    रॉकस्टार बहू सोशल मीडिया पर चर्चा में

    दुल्हन का आत्मविश्वास, सुरीली आवाज और गिटार पर पकड़ देखकर लोग एक ही बात कह रहे हैं - 'ये बहू नहीं, रॉकस्टार है!'

    वीडियो पर कमेंट की बाढ़ आ गई है। एक यूज़र ने लिखा- 'बहू का कॉन्फिडेंस और टैलेंट काबिले-तारीफ है।'

    कई लोग इसे अब तक का सबसे अनोखा मुंह दिखाई का वीडियो बता रहे हैं।

    इंस्टाग्राम पर हुआ वायरल

    यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @arsh_utkarsh से शेयर किया गया है। पोस्ट होते ही यह तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोग इसे पसंद कर रहे हैं। दुल्हन की परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों को छू लिया है।

