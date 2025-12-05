घूंघट ओढ़कर रॉकस्टार बनी नई नवेली दुल्हन, हाथ में गिटार लेकर बना दिया माहौल; मुंह दिखाई का ये VIDEO आपने देखा?

डिजिटल डेस्क। शादी के बाद होने वाली मुंह दिखाई की रस्म में आमतौर पर दुल्हन की मुस्कान, संकोच और थोड़ी झिझक दिखाई देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस पारंपरिक रस्म को नए अंदाज में पेश कर रहा है।

रॉकस्टार बहू सोशल मीडिया पर चर्चा में दुल्हन का आत्मविश्वास, सुरीली आवाज और गिटार पर पकड़ देखकर लोग एक ही बात कह रहे हैं - 'ये बहू नहीं, रॉकस्टार है!' वीडियो पर कमेंट की बाढ़ आ गई है। एक यूज़र ने लिखा- 'बहू का कॉन्फिडेंस और टैलेंट काबिले-तारीफ है।' कई लोग इसे अब तक का सबसे अनोखा मुंह दिखाई का वीडियो बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर हुआ वायरल यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @arsh_utkarsh से शेयर किया गया है। पोस्ट होते ही यह तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोग इसे पसंद कर रहे हैं। दुल्हन की परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों को छू लिया है।