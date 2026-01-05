मेरी खबरें
    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 05:17:22 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 05:25:51 PM (IST)
    Weather Alert 5 Jan 2026: देश के इन राज्यों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी
    देश भर के मौसम का हाल जानिये।

    HighLights

    1. कश्मीर और उत्तराखंड के बीच बादल छा सकते हैं।
    2. कई इलाकों में हल्का कोहरा रहने की संभावना है।
    3. शाम के समय थोड़ी बर्फबारी होने की संभावना है।

    Weather Alert 5 Jan 2026: उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण मैदानी इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों में बहुत घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है।

    IMD वेदर अपडेट: नॉर्थ इंडिया में कोल्ड वेव, एक और हफ्ते तक घना कोहरा रहेगा

    इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक, आने वाले सात दिनों तक नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। सोमवार (5 जनवरी) के लिए, IMD ने कई नॉर्थ राज्यों के कुछ हिस्सों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है।


    नॉर्थ इंडिया के राज्य घने कोहरे की चादर से ढके रहेंगे क्योंकि इस इलाके में तेज़ ठंड का दौर जारी है। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के मुताबिक, आने वाले सात दिनों तक नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। सोमवार (5 जनवरी) के लिए, IMD ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और वेस्टर्न मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है।

    IMD ने आगे कहा है कि सोमवार से पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ चंडीगढ़ शहर में भी कोल्ड वेव चलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली के लिए, IMD ने सोमवार को ज़्यादातर साफ आसमान रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन कहा है कि शहर के कई इलाकों में हल्का कोहरा रहने की संभावना है।

    मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। इस बीच, रविवार सुबह (4 जनवरी) दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में कुछ सुधार हुआ है, कुल रीडिंग 248 रही, जो 'खराब' कैटेगरी में आती है।

    बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

    उत्तर भारत के पहाड़ों में, कश्मीर और उत्तराखंड के बीच, शाम को कुछ बादल छा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और "उत्तराखंड के बहुत ऊंचे इलाकों में, शाम को थोड़ी बर्फबारी होने की संभावना है।"

