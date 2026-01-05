Weather Alert 5 Jan 2026: देश के इन राज्यों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी

Weather Alert 5 Jan 2026: उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण मैदानी इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों में बहुत घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है।

IMD वेदर अपडेट: नॉर्थ इंडिया में कोल्ड वेव, एक और हफ्ते तक घना कोहरा रहेगा इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक, आने वाले सात दिनों तक नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। सोमवार (5 जनवरी) के लिए, IMD ने कई नॉर्थ राज्यों के कुछ हिस्सों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है।

