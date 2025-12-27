डिजिटल डेस्‍क। देश के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं के साथ तेज़ ठंड पड़ रही है, जिससे पूरे राज्य में तापमान बहुत गिर गया है। देश के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसके अलावा, कई इलाकों में घना कोहरा या “बहुत ज़्यादा कोहरा” पड़ रहा है। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने पूरे देश में मौसम का अनुमान बताते हुए एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज़ जारी की है। IMD ने अब उत्तर भारत समेत कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे, कोल्ड वेव और दिन में ठंडे तापमान की चेतावनी जारी की है।

पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के अनुसार, 27 दिसंबर की सुबह तक असम और मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 1 जनवरी, 2026 तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक, बिहार में 27 दिसंबर तक, असम और मेघालय में 26 दिसंबर तक, उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर तक, हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब में 30 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। आईएमडी ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, "30 दिसंबर तक असम, मेघालय, बिहार, ओडिशा के कुछ इलाकों में, 28 दिसंबर तक अरुणाचल प्रदेश में, 27 दिसंबर तक उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में रात/सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है।" 26 दिसंबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में अलग-अलग जगहों पर ठंडे दिन की स्थिति रहने की संभावना है; 26-30 दिसंबर के दौरान बिहार में, 26-28 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड में; 26 और 27 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर, 2025 को।