    Weather Alert: देश के 12 राज्‍यों में 30 दिसंबर तक गहराएगी सर्दी, इन दो राज्‍यों में गरज के साथ बारिश की संभावना

    Weather Alert: इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने पूरे देश में मौसम का अनुमान बताते हुए एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज़ जारी की है। IMD ने अब उत्तर भा ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 06:29:08 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 06:47:24 PM (IST)
    नईदुनिया डॉट कॉम के साथ जानिये देश भर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. IMD ने अब उत्तर भारत समेत कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।
    2. असम और मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में कोहरा छाएगा।
    3. उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 28 दिसंबर को झारखंड में कोल्ड वेव की स्थिति हो सकती है।

    डिजिटल डेस्‍क। देश के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं के साथ तेज़ ठंड पड़ रही है, जिससे पूरे राज्य में तापमान बहुत गिर गया है। देश के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसके अलावा, कई इलाकों में घना कोहरा या “बहुत ज़्यादा कोहरा” पड़ रहा है। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने पूरे देश में मौसम का अनुमान बताते हुए एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज़ जारी की है। IMD ने अब उत्तर भारत समेत कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे, कोल्ड वेव और दिन में ठंडे तापमान की चेतावनी जारी की है।

    naidunia_image

    पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के अनुसार, 27 दिसंबर की सुबह तक असम और मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।


    उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 1 जनवरी, 2026 तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक, बिहार में 27 दिसंबर तक, असम और मेघालय में 26 दिसंबर तक, उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर तक, हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब में 30 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

    naidunia_image

    आईएमडी ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, "30 दिसंबर तक असम, मेघालय, बिहार, ओडिशा के कुछ इलाकों में, 28 दिसंबर तक अरुणाचल प्रदेश में, 27 दिसंबर तक उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में रात/सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है।" 26 दिसंबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में अलग-अलग जगहों पर ठंडे दिन की स्थिति रहने की संभावना है; 26-30 दिसंबर के दौरान बिहार में, 26-28 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड में; 26 और 27 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर, 2025 को।

    ध्यान दें कि 27 दिसंबर को उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और 27 और 28 दिसंबर को झारखंड में कोल्ड वेव की स्थिति हो सकती है। दूसरी ओर, 26 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में और 29 दिसंबर से 1 जनवरी, 2026 के दौरान और 26, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं-कहीं हल्की/मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने के साथ तेज़ हवा (30-40kmph) चलने की संभावना है।

    28.12.2025

    • आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा। सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा रहेगा।

    • दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान एक के बाद एक 21°C से 23°C और 5°C से 7°C के बीच रहने की संभावना है।

    • दिल्ली में कम से कम तापमान नॉर्मल (-0.5°C से -1.5°C) के आस-पास रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान नॉर्मल (0.5°C से 2.5°C) से ज़्यादा रहेगा।

    • सुबह के समय हवा की मुख्य गति पश्चिम दिशा से 10 kmph से कम रहने की संभावना है।

    • दोपहर के समय हवा की गति बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 kmph तक हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर पश्चिम दिशा से 10 kmph से कम हो जाएगी।

    29.12.2025

    • आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा।

    • दिल्ली में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक के बाद एक 21°C से 23°C और 6°C से 8°C के बीच रहने की संभावना है।

    • मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के करीब (-0.5°C से -1.5°C) रहेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा (0.5°C से 2.5°C) रहेगा।

    • सुबह के समय हवा की स्पीड 10 kmph से कम होने की संभावना है, जो पश्चिम दिशा से चलेगी।

    • दोपहर में हवा की स्पीड धीरे-धीरे बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 kmph और शाम/रात में 10 kmph हो जाएगी।

