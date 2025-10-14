Weather Update: दिल्ली-यूपी में ठंड की दस्तक, महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। देशभर के अधिकांश हिस्सों से मानसून गुजर गया है, लेकिन दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अब भी बारिश का असर है। मौसम विभाग (IMD) ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। मानसून के जाते-जाते तापमान में गिरावट ने कई इलाकों में ठंड की दस्तक दे दी है।

दिल्ली-एनसीआर में रात में ठंडी हवाएं (Weather Delhi NCR) दिल्ली-एनसीआर में दिन और रात की सर्दी है। सुबह ठंड रहती है, लेकिन फिर धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। रात में अचानक तापमान में कमी आ जाती है। ठंडी हवाओं के चलने से मौसम में ठंडक बढ़ जाती है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह बारिश की कोई संभावना नहीं है।