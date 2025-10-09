Weather Update: दिल्ली में होगी जमकर बारिश, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार का कैसा रहेगा मौसम; जानिए वेदर अपडेट

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम बदलने लगा है। सुबह-शाम की ठंडी हवाओं ने हल्की सर्दी का एहसास करवाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। यह पूर्वानुमान सही साबित हुआ, तो दिवाली तक पूरे उत्तर भारत में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में ठंडी हवाओं के साथ साफ मौसम दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश ने गर्मी को पूरी तरह से विदा कर दिया है। अब सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 11 अक्टूबर तक राजधानी में आसमान साफ रहेगा। हल्की सर्द हवाएं लोगों को ठंड का एहसास कराती रहेंगी। आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ेगी गर्मी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद आज से मौसम सूखा रहेगा। अधिकतर इलाकों में धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में फिर से बढ़ोतरी की संभावना है। IMD ने अगले पांच दिनों तक यूपी में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। उत्तराखंड में अक्टूबर की बर्फबारी ने तोड़ा रिकॉर्ड उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही भारी बर्फबारी हो रही है, जो पिछले 30 वर्षों में पहली बार देखने को मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में गर्जन के साथ बारिश या हल्की बौछारें हो सकती हैं।