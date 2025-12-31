मेरी खबरें
    Weather Update 1 Jan 2026: नए साल पर कैसा रहेगा देश का मौसम, इन राज्‍यों में बारिश की संभावना

    Weather Update 1 Jan 2026: IMD के अनुसार, इन छह उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड के बावजूद भारी बारिश की उम्मीद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से, 30 ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 05:38:08 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 05:48:39 PM (IST)
    Weather Update 1 Jan 2026: नए साल पर कैसा रहेगा देश का मौसम, इन राज्‍यों में बारिश की संभावना
    नए साल के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. मौसम विभाग ने नए साल की शाम के लिए अलर्ट जारी किया है।
    2. इन दिनों देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ठंडी हवाएं चल रही हैं।
    3. कुछ जगहों पर ठंडे दिन से ज़्यादा ठंडे दिन रहने की संभावना है।

    Weather Update 1 Jan 2026: नया साल कल से शुरू हो रहा है। देश भर के लोग खुशी और जश्न के साथ 2026 का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि बारिश आपके नए साल के जश्न को खराब कर सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने छह राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है।

    naidunia_image

    राज्यों में मौसम कैसा रहेगा?

    IMD के अनुसार, इन छह उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड के बावजूद भारी बारिश की उम्मीद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से, 30 दिसंबर से 1 जनवरी, 2026 के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में भारी बारिश/बर्फबारी की संभावना है।

    पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावना है; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 2026 तक, उसके बाद इसमें कमी आएगी। IMD के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक, बिहार में 30 और 31 दिसंबर, 2025 तक कुछ जगहों पर ठंडे दिन से लेकर बहुत ज़्यादा ठंडे दिन रहने की संभावना है।


    जबकि देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम विभाग ने नए साल की शाम के लिए अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर की शाम से, छह राज्यों—दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर—में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है।

    दिल्ली-NCR मौसम अपडेट देखें

    • 31 दिसंबर, 2025: आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा रहेगा। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान क्रम से 21°C से 23°C और 7°C से 9°C के बीच रहने की संभावना है। IMD ने कहा, “दिल्ली में कम से कम तापमान सामान्य से ज़्यादा (0.2°C से 2.2°C) और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान सामान्य से ज़्यादा (0.6°C से 2.6°C) रहेगा। सुबह के समय हवा की मुख्य सतही हवा पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है, जिसकी स्पीड 05kmph से कम होगी।” दोपहर के समय हवा की स्पीड बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 10kmph से कम हो जाएगी। शाम और रात में हवा की स्पीड कम होकर उत्तर-पूर्व दिशा से 05kmph से कम हो जाएगी।

  • 1 जनवरी, 2026: आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर एक के बाद एक 18°C ​​से 20°C और 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है। कम से कम टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा (3.1°C से 5.1°C) रहेगा और दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्मल के करीब रहेगा। IMD की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, सुबह के समय ज़्यादातर हवा उत्तर-पूर्व दिशा से चलेगी और हवा की स्पीड 05kmph से कम रहेगी। दोपहर में हवा की स्पीड बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 10kmph हो जाएगी। शाम/रात के समय हवा की स्पीड वही रहेगी और उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी।

  • 2 जनवरी, 2026: आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय मध्यम कोहरा रहेगा। दिल्ली में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक के बाद एक 18°C ​​से 20°C और 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है। मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा (3.1°C से 5.1°C) रहेगा और दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल के आस-पास रहेगा। IMD ने कहा, “ज़्यादातर सरफेस विंड नॉर्थ-वेस्ट डायरेक्शन से चलने की संभावना है, जिसकी स्पीड धीरे-धीरे बढ़कर सुबह के समय 10kmph तक पहुँच जाएगी। दोपहर में विंड स्पीड नॉर्थ-वेस्ट डायरेक्शन से वैसी ही रहेगी और शाम/रात में विंड स्पीड नॉर्थ-वेस्ट डायरेक्शन से वैसी ही रहेगी।”

    • बारिश और स्नोफॉल का अलर्ट

    30 दिसंबर-1 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं-कहीं भारी बारिश/स्नोफॉल होने की बहुत संभावना है, और 30 दिसंबर-02 जनवरी के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं हल्की/मीडियम बारिश/स्नोफॉल होने की संभावना है। 31 और 01 जनवरी को पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

    IMD ने कहा, “30 दिसंबर से 01 जनवरी 2026 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और तेज़ हवा (30-40kmph) चलने की संभावना है।”

