Weather Update 1 Jan 2026: नया साल कल से शुरू हो रहा है। देश भर के लोग खुशी और जश्न के साथ 2026 का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि बारिश आपके नए साल के जश्न को खराब कर सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने छह राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है।

राज्यों में मौसम कैसा रहेगा? IMD के अनुसार, इन छह उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड के बावजूद भारी बारिश की उम्मीद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से, 30 दिसंबर से 1 जनवरी, 2026 के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में भारी बारिश/बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावना है; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 2026 तक, उसके बाद इसमें कमी आएगी। IMD के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक, बिहार में 30 और 31 दिसंबर, 2025 तक कुछ जगहों पर ठंडे दिन से लेकर बहुत ज़्यादा ठंडे दिन रहने की संभावना है।

जबकि देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम विभाग ने नए साल की शाम के लिए अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर की शाम से, छह राज्यों—दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर—में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। दिल्ली-NCR मौसम अपडेट देखें 31 दिसंबर, 2025: आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा रहेगा। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान क्रम से 21°C से 23°C और 7°C से 9°C के बीच रहने की संभावना है। IMD ने कहा, “दिल्ली में कम से कम तापमान सामान्य से ज़्यादा (0.2°C से 2.2°C) और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान सामान्य से ज़्यादा (0.6°C से 2.6°C) रहेगा। सुबह के समय हवा की मुख्य सतही हवा पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है, जिसकी स्पीड 05kmph से कम होगी।” दोपहर के समय हवा की स्पीड बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 10kmph से कम हो जाएगी। शाम और रात में हवा की स्पीड कम होकर उत्तर-पूर्व दिशा से 05kmph से कम हो जाएगी।