Weather Update: दिल्ली में जमकर बरसेंगे मेघा, यूपी-बिहार में रहेगा घना कोहरा, जानें देशभर का वेदर अपडेट

एजेंसी, नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में सुबह-शाम की ठंडी हवाएं अब लोगों को गर्म कपड़ों की याद दिलाने लगी हैं।

राजधानी में प्रदूषण और धुंध के चलते विजिबिलिटी घट रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना ने ठंड को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बारिश और तापमान में गिरावट का अलर्ट जारी किया है।