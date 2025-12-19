Weather Update: दिल्ली से हिमाचल तक ठंड का कहर, तापमान में भारी गिरावट... कोहरे से जनजीवन प्रभावित

डिजिटल डेस्क: देश के विभिन्न हिस्सों में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में गुरुवार को हल्का हिमपात हुआ, जिससे अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में वर्षा हुई है और शुक्रवार से बर्फबारी के आसार बने हुए हैं।

दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन राजधानी दिल्ली में मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड के साथ घने कोहरे का असर जनजीवन पर पड़ा। मौसम विभाग को अल सुबह तीन बजे यलो और पांच बजे ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं प्रभावित रहीं।

हिमाचल में तापमान माइनस चार तक पहुंचा हिमाचल प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सोलन में सात, कांगड़ा में चार, जबकि ऊना, मंडी और धर्मशाला में छह डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा। मंडी में घने कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी हुई। दो दिन बाद मरम्मत कार्य पूरा होने पर रोहतांग दर्रे से 428 वाहन गुजरे। मौसम विभाग ने 19 दिसंबर को भी कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावना जताई है। राजस्थान में भीषण सर्दी का असर राजस्थान में सर्दी का प्रकोप जारी है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री, नागौर में 4.4, सिरोही में 5.4, दौसा में 5.5 और माउंट आबू में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी की चेतावनी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए टंगमर्ग-गुलमर्ग सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है।