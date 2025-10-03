मेरी खबरें
    Weather Update: दिल्ली, यूपी, एमपी और पंजाब समेत देश के 17 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने दी चेतावनी

    देशभर में मौसम ने करवट लेते हुए लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित किया है। दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से राहत और परेशानियां दोनों देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग ने 8 अक्टूबर तक कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 09:00:30 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 09:03:48 AM (IST)
    आईएमडी ने बारिश की चेतावनी जारी की है। (फाइल फोटो)

    1. दिल्ली-एनसीआर में 7 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी।
    2. यूपी के कई जिलों में बारिश और बिजली से नुकसान।
    3. पहाड़ी राज्यों में 4 अक्टूबर तक झमाझम के आसार।

    एजेंसी, नई दिल्ली। Weather Update Forecast: पिछले दिनों से देशभर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, लेकिन जलजमाव और यातायात बाधित होने से परेशानी भी बढ़ गई है।

    दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों तक झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले एक से दो दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि 8 अक्टूबर तक पूर्व, मध्य, दक्षिण और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश और गरज-चमक की स्थितियां बनी रह सकती हैं।

    मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मजबूत मौसम प्रणालियां सक्रिय होने मानसून अभी भी पूरी तरह विदा नहीं हुआ है। अभी एक सप्ताह तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। शुक्रवार-शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान है। शेष क्षेत्रों में भी बादल बने रहेंगे, जिससे मौसम में ठंडक रहेगी।

    पहाड़ी राज्यों में बरसेंगे बादल

    आईएमडी के अनुसार पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होने का अनुमान है। 4 अक्टूबर तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में पानी गिर सकता है। इस दौरान लोगों को जरूरी काम ही करने की सलाह दी गई है। पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने व बादल गरजने के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है।

    दिल्ली एनसीआर में मौसम का हाल

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभागके अनुसार आज बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में कमी आएगी। 7 अक्टूबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

