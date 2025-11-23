Weather Update: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, IMD ने कई राज्यों में जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क: दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सहित कई राज्यों में झमाझम बारिश और चक्रवात (Weather Update) की आशंका जताई है।

IMD के अनुसार, दक्षिणी अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट के पास एक निम्न दबाव क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जो डिप्रेशन में बदलकर 24 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में और मजबूत हो सकता है। इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसके चक्रवाती तूफान का रूप लेने की भी संभावना जताई जा रही है।

मौसम विभाग ने एक्स पर जारी चेतावनी में बताया कि 22 नवंबर को दक्षिणी अंडमान सागर में निम्न दबाव क्षेत्र बन चुका है, जो अगले 48 घंटों में और अधिक सक्रिय होगा। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 22 से 25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में आज और कल तेज वर्षा के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाएँ भी बढ़ सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 27 नवंबर तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जबकि 24 और 25 नवंबर को यहां भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु में 25 नवंबर तक भारी बारिश का दौर चलने की संभावना है। वहीं, केरल और माहे में 26 नवंबर तक अधिकांश इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। लक्षद्वीप में 23 नवंबर को रायलसीमा समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है।