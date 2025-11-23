मेरी खबरें
    Weather Update: दक्षिण भारत में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। IMD ने अंडमान सागर में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के तेजी से मजबूत होने का अलर्ट जारी किया है। यह सिस्टम 24 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में गहरा डिप्रेशन लेकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके असर से कई राज्यों में 22 से 27 नवंबर तक भारी बारिश (Heavy Rain) का अनुमान है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 03:53:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 04:10:27 PM (IST)
    Weather Update: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, IMD ने कई राज्यों में जारी किया अलर्ट
    Weather Update: 22–27 नवंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी।

    HighLights

    1. अंडमान सागर में निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय।
    2. चार राज्यों में 22–27 नवंबर तक भारी बारिश।
    3. 24 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में गहन डिप्रेशन।

    डिजिटल डेस्क: दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सहित कई राज्यों में झमाझम बारिश और चक्रवात (Weather Update) की आशंका जताई है।

    naidunia_image

    IMD के अनुसार, दक्षिणी अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट के पास एक निम्न दबाव क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जो डिप्रेशन में बदलकर 24 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में और मजबूत हो सकता है। इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसके चक्रवाती तूफान का रूप लेने की भी संभावना जताई जा रही है।


    मौसम विभाग ने एक्स पर जारी चेतावनी में बताया कि 22 नवंबर को दक्षिणी अंडमान सागर में निम्न दबाव क्षेत्र बन चुका है, जो अगले 48 घंटों में और अधिक सक्रिय होगा। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 22 से 25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में आज और कल तेज वर्षा के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की घटनाएँ भी बढ़ सकती हैं।

    naidunia_image

    अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 27 नवंबर तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जबकि 24 और 25 नवंबर को यहां भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु में 25 नवंबर तक भारी बारिश का दौर चलने की संभावना है। वहीं, केरल और माहे में 26 नवंबर तक अधिकांश इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। लक्षद्वीप में 23 नवंबर को रायलसीमा समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है।

    IMD के मुताबिक, अंडमान और निकोबार द्वीप में हवाओं की रफ्तार 40–50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि केरल, माहे और लक्षद्वीप में 26 नवंबर तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। संभावित चक्रवात को देखते हुए सभी प्रभावित राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों और पर्यटकों को समुद्र तटों से दूर रहने और किसी भी प्रकार की समुद्री गतिविधियों से परहेज़ करने की सलाह दी गई है।

    इस चक्रवाती गतिविधि का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब और पूर्वी हवाओं के चलते तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे शीतलहर से जूझ रहे कई शहरों को राहत मिली है। शनिवार को मध्य-प्रदेश में सबसे कम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में जबकि सबसे अधिक 30.8 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम और मंडला में दर्ज किया गया।

    छत्तीसगढ़ में भी पिछले दिनों चली शीतलहर का असर अब कम होता दिख रहा है। बिलासपुर में इस सप्ताह मौसम में उतार-चढ़ाव बने रहने के आसार हैं। सप्ताह की शुरुआत में तापमान में मामूली बढ़ोतरी और अंत में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि, न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी रहने की संभावना बनी हुई है।

