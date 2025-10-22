Weather Update: इस साल मानसून देरी से आया लेकिन बाद में कसर पूरी कर दी। उत्‍तर भारत से लेकर मध्‍य भारत तक जोरदार बारिश का लंबा दौर चला, जिसके चलते सभी जिलों का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इधर, दीपावली के पहले से ही हल्‍दी ठंड शुरू हो चुकी थी। अब तापमान में बदलाव नज़र आ रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में अनुमान जताया है कि अगले तीन से चार दिनों में देश के अलग-अलग राज्‍यों में तेज बारिश होगी। कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आइये जानते हैं देश भर के मौसम का हाल।