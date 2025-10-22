मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: देश के इन राज्‍यों में 23 से 27 अक्‍टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

    भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में अनुमान जताया है कि अगले तीन से चार दिनों में देश के अलग-अलग राज्‍यों में तेज बारिश होगी। कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आइये जानते हैं देश भर के मौसम का हाल।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 05:06:47 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 05:20:00 PM (IST)
    Weather Update: देश के इन राज्‍यों में 23 से 27 अक्‍टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट
    नईदुनिया डॉट कॉम के साथ जानिये देश के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. तीन से चार दिनों में अलग-अलग राज्‍यों में तेज बारिश होगी।
    2. कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
    3. दीपावली के बाद अब तापमान में बदलाव नज़र आ रहा है।

    Weather Update: इस साल मानसून देरी से आया लेकिन बाद में कसर पूरी कर दी। उत्‍तर भारत से लेकर मध्‍य भारत तक जोरदार बारिश का लंबा दौर चला, जिसके चलते सभी जिलों का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इधर, दीपावली के पहले से ही हल्‍दी ठंड शुरू हो चुकी थी। अब तापमान में बदलाव नज़र आ रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में अनुमान जताया है कि अगले तीन से चार दिनों में देश के अलग-अलग राज्‍यों में तेज बारिश होगी। कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आइये जानते हैं देश भर के मौसम का हाल।

    उत्तर भारत:

    • अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट।

    पश्चिम भारत:

    • 23 अक्टूबर को कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

    • अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

    पूर्व और मध्य भारत:

    • 23-27 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

    • अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) की संभावना है।

    • 22-26 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में और अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बिजली कड़कने की संभावना है।

    • 22 और 23 अक्टूबर को ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

    दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

    • 22 से 24 और 26 से 28 के दौरान तमिलनाडु में कई/कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ बौछारें; 22 से 24 तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल एवं माहे; 22 से 25 तक तटीय कर्नाटक और तेलंगाना; 24 को उत्तर आंतरिक कर्नाटक; 22 से 28 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा; 22 को केरल और माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा; 22 और 23 को तटीय कर्नाटक, 23 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा।


  • 22 अक्टूबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

  • अगले 5 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

    • naidunia_image

    naidunia_image

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.