Weather Update: झारखंड-बिहार से UP तक भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली में उमस और गर्मी बनी परेशानी

एजेंसी, नईदिल्ली: देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून का असर अभी भी जारी है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी (Wetaher Update Today) जारी की है। वहीं दिल्ली में उमस और चिलचिलाती धूप (delhi Humid Heat) ने लोगों को परेशान कर दिया है।

पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र में भारी बारिश (Mumbai Rains) मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत और महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, राजस्थान के कुछ हिस्सों, पंजाब और गुजरात से मानसून की वापसी के हालात अनुकूल बन रहे हैं।

झारखंड में येलो अलर्ट (Jharkhand Yellow Alert) झारखंड में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, धनबाद, खूंटी और रामगढ़ शामिल हैं। 16 से 17 सितंबर और फिर 17 से 18 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बिहार में ऑरेंज अलर्ट (Bihar Mausam Orange Alert) बिहार में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 16 सितंबर को सारण, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में वज्रपात, गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की भी संभावना है। इस कारण मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में उमस भरी गर्मी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार इस सितंबर का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 2.7 और 0.4 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 89 से 47 प्रतिशत के बीच रहा। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश 16 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16 से 19 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर है और टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। मंदिर के पुजारी आचार्य बिपिन जोशी ने बताया, "सुबह 5 बजे से ही नदी में तेज़ बहाव शुरू हो गया था, जिससे पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।" #WATCH | Uttarakhand | Tamsa river in spate and Tapkeshwar Mahadev temple inundated as heavy rainfall lashes Dehradun. Temple priest Acharya Bipin Joshi says, "The river started flowing heavily since 5 AM, the entire temple premises were submerged... This kind of situation had… pic.twitter.com/4E6PhKBM6K — ANI (@ANI) September 16, 2025 यूपी में आखिरी फुहारें उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। लखनऊ सहित कई इलाकों में सोमवार को हल्की-फुल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 16 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।