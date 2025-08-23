Weather Update: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारी बारिश की चेतावनी, UP-बिहार में ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान-MP में जलभराव की स्थिति

भारत में मानसून (Monsoon) एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी (Weather Update Today) है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अगले सात दिनों तक तेज बारिश की संभावना (Aaj Ka Mausam) है। यूपी और बिहार में वज्रपात का खतरा बना हुआ है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।

दिल्ली-NCR में हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी हो रही है, जिससे उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।मानसून की रफ्तार एक बार फिर पूरे देश में तेज हो गई है। मौसम विभाग (IMD Rain Alert) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।

उत्तर भारत का हाल दिल्ली-NCR में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। दिन में धूप के बीच उमस बनी रहती है, वहीं शाम को बूंदाबांदी से हल्की राहत मिलती है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिन तक मूसलाधार बारिश का दौर चल सकता है। बिहार-यूपी में वज्रपात अलर्ट बिहार के सिवान, सारण, पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय समेत कई जिलों में वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।