    Weather Update: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारी बारिश की चेतावनी, UP-बिहार में ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान-MP में जलभराव की स्थिति

    Weather Update Today 23 August: मानसून की रफ्तार एक बार फिर पूरे देश में तेज हो गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बारिश (Aaj Ka Mausam) का दौर है। UP-बिहार में वज्रपात अलर्ट जारी है, जबकि राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी से राहत मिली है। बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश (IMD Heavy Rain Alert) की चेतावनी है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 07:15:43 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:10:43 AM (IST)
    Weather Update Today: पहाड़ों से मैदानों तक झमाझम बरसात का दौर जारी।

    HighLights

    1. यूपी-बिहार में वज्रपात का खतरा।
    2. राजस्थान में मूसलाधार बारिश से जलभराव।
    3. दिल्ली-NCR में छिटपुट बूंदाबांदी जारी।

    भारत में मानसून (Monsoon) एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी (Weather Update Today) है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अगले सात दिनों तक तेज बारिश की संभावना (Aaj Ka Mausam) है। यूपी और बिहार में वज्रपात का खतरा बना हुआ है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।

    दिल्ली-NCR में हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी हो रही है, जिससे उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।मानसून की रफ्तार एक बार फिर पूरे देश में तेज हो गई है। मौसम विभाग (IMD Rain Alert) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।

    उत्तर भारत का हाल

    दिल्ली-NCR में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। दिन में धूप के बीच उमस बनी रहती है, वहीं शाम को बूंदाबांदी से हल्की राहत मिलती है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिन तक मूसलाधार बारिश का दौर चल सकता है।

    बिहार-यूपी में वज्रपात अलर्ट

    बिहार के सिवान, सारण, पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय समेत कई जिलों में वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

    राजस्थान और मध्यप्रदेश में भारी बारिश

    दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता से राजस्थान के सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और भीलवाड़ा में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। सवाई माधोपुर में 24 घंटे में 254 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मध्यप्रदेश के ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति

    दक्षिण बंगाल के दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं असम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है।

    देशभर में मौसम की तस्वीर

    उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और मेघालय में भी बारिश जारी है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पर प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है।

