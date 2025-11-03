Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में रहेगी कोहरे की हल्की चादर, जानिए कैसा रहेगा पहाड़ी राज्यों का हाल, पढ़ें वेदर अपडेट

एजेंसी, नई दिल्ली। देशभर में अब ठंड की शुरुआत हो गई है। दिन में भले ही हल्की धूप के कारण गर्माहट का एहसास हो रहा हो, लेकिन सुबह और शाम चल रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में कमी देखी जा रही है, जिससे मौसम में ठिठुरन बढ़ रही है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में सर्दी का असर और तेजी से बढ़ेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे जल्द ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है।