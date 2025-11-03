मेरी खबरें
    Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में रहेगी कोहरे की हल्की चादर, जानिए कैसा रहेगा पहाड़ी राज्यों का हाल, पढ़ें वेदर अपडेट

    देशभर में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में प्रदूषण की धुंध के बीच ठंड बढ़ रही है। यूपी-बिहार में मौसम शुष्क रहेगा जबकि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। आने वाले दिनों में सर्दी और तेजी से बढ़ेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 09:02:41 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 09:02:41 AM (IST)
    देशभर में अब ठंड की शुरुआत हो गई है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. देशभर में ठंड की शुरुआत, तापमान में गिरावट शुरू।
    2. दिल्ली में धुंध प्रदूषण से, AQI 400 पार पहुंचा।
    3. यूपी-बिहार में शुष्क मौसम, तीन दिन बारिश नहीं।

    एजेंसी, नई दिल्ली। देशभर में अब ठंड की शुरुआत हो गई है। दिन में भले ही हल्की धूप के कारण गर्माहट का एहसास हो रहा हो, लेकिन सुबह और शाम चल रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में कमी देखी जा रही है, जिससे मौसम में ठिठुरन बढ़ रही है।

    मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में सर्दी का असर और तेजी से बढ़ेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे जल्द ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है।


    दिल्ली में साफ आसमान

    • राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह प्रदूषण की धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने बताया कि यह धुंध कोहरे वाली नहीं है। यह प्रदूषण के कारण बना है।

    • कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो काफी गंभीर है। दिन के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम के बाद सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे ठंड का अहसास और गहरा होगा।

    यूपी-बिहार में शुष्क रहेगा मौसम

    उत्तर प्रदेश और बिहार में आज आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छा सकता है, लेकिन दिन चढ़ते ही धूप निकल आएगी। IMD के मुताबिक अगले तीन दिनों तक यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है और न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे नीचे जाएगा।

    पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार

    • उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है।

    • कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में आज बर्फबारी की संभावना है, जबकि शिमला, सोलन और मंडी में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 से 5 नवंबर के बीच बर्फबारी के संकेत हैं, जिससे ठंड की तीव्रता पूरे उत्तर भारत में और बढ़ जाएगी।

