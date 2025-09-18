Weather Update: : दिल्ली में जमकर बरसेंगे बादल, यूपी-बिहार में भारी बारिश का IMD अलर्ट, जानें अपने यहां के मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में मानसून अब विदा लेने की ओर है, लेकिन जाते-जाते भी बारिश का असर बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में 18 सितंबर की रात और 19 सितंबर की सुबह हल्की बारिश होने का अनुमान है। स्काइमेट के मुताबिक, सामान्यत: दिल्ली से मानसून की विदाई 25 सितंबर तक होती है, मगर इस बार नमी की कमी और पश्चिमी हवाओं के चलते यह प्रक्रिया 20-21 सितंबर तक पूरी हो सकती है।

पंजाब-हरियाणा और यूपी में असर पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार हैं।

असमान रहा मानसून पूरे सीजन में मानसून का पैटर्न असमान रहा। उत्तर और पूर्वी भारत में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि दक्षिणी राज्यों में अपेक्षा से कम। सितंबर के अंत तक केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड में आफत देहरादून में पिछले सात दिनों में 305 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज हुई। सहस्त्रधारा क्षेत्र में 24 घंटे में आल टाइम हाई रिकॉर्ड बना। 10 से 17 सितंबर के बीच दून में औसत वर्षा 215 मिमी रही, जबकि सामान्यत: यह आंकड़ा 53 मिमी होता है। हरिद्वार में भी बारिश ने हालात बिगाड़े।