    Weather Update Today: मानसून विदा होने से पहले उत्तर भारत में कहर ढा रहा है। देहरादून में 305% अधिक वर्षा से रिकॉर्ड टूटा, मसूरी में हजारों पर्यटक फंस गए और हिमाचल में अब तक 417 मौतें दर्ज हुईं। यूपी, बिहार और झारखंड में भारी वर्षा का IMD अलर्ट है, जबकि दक्षिण भारत में राहत की बारिश जारी (Aaj ka Mausam) रहेगी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 06:15:25 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 06:15:25 AM (IST)
    Weather Update: : दिल्ली में जमकर बरसेंगे बादल, यूपी-बिहार में भारी बारिश का IMD अलर्ट, जानें अपने यहां के मौसम का हाल
    Weather Update Today: मौसम की बड़ी भविष्यवाणी

    HighLights

    1. देहरादून में एक हफ्ते में 305% अधिक वर्षा, सहस्त्रधारा में 24 घंटे का रिकॉर्ड टूटा।
    2. मसूरी में रास्ते बंद, 3000 पर्यटक फंसे, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप।
    3. दिल्ली से मानसून की विदाई 25 सितंबर तक होती है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में मानसून अब विदा लेने की ओर है, लेकिन जाते-जाते भी बारिश का असर बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर में 18 सितंबर की रात और 19 सितंबर की सुबह हल्की बारिश होने का अनुमान है। स्काइमेट के मुताबिक, सामान्यत: दिल्ली से मानसून की विदाई 25 सितंबर तक होती है, मगर इस बार नमी की कमी और पश्चिमी हवाओं के चलते यह प्रक्रिया 20-21 सितंबर तक पूरी हो सकती है।

    पंजाब-हरियाणा और यूपी में असर

    पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार हैं।

    असमान रहा मानसून

    पूरे सीजन में मानसून का पैटर्न असमान रहा। उत्तर और पूर्वी भारत में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि दक्षिणी राज्यों में अपेक्षा से कम। सितंबर के अंत तक केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।

    उत्तराखंड में आफत

    देहरादून में पिछले सात दिनों में 305 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज हुई। सहस्त्रधारा क्षेत्र में 24 घंटे में आल टाइम हाई रिकॉर्ड बना। 10 से 17 सितंबर के बीच दून में औसत वर्षा 215 मिमी रही, जबकि सामान्यत: यह आंकड़ा 53 मिमी होता है। हरिद्वार में भी बारिश ने हालात बिगाड़े।

    हिमाचल और मसूरी में संकट

    हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 417 लोगों की मौत हो चुकी है और 45 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असुरक्षित भवनों में रह रहे लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं। मसूरी में सड़कों के अवरुद्ध होने से संपर्क कट गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार 511, जबकि होटल एसोसिएशन ने 3000 पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी दी है। दूध, सब्जी, पेट्रोल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है।

