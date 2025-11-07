Weather Update Today: उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बरसेंगे मेघा

एजेंसी, नई दिल्ली। Weather News Today: देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है। IMD Weather Alert के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर भारत में ठंड और बारिश का दौर शुरू मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। इन राज्यों में तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण सर्दी की दस्तक तेज हो गई है।

दिल्ली में AQI खराब राजधानी दिल्ली में Air Quality Index (AQI) 202 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में है। बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन बारिश की संभावना कम है। IMD Delhi Forecast के मुताबिक शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32°C तथा न्यूनतम 18°C के आसपास रहेगा। हालांकि प्रदूषण से राहत की उम्मीद अभी कम है। हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम दर्रे में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बारिश-बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है।