मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update Today: उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बरसेंगे मेघा

    देशभर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं हुआ है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी जारी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 07:57:11 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 07:57:11 AM (IST)
    Weather Update Today: उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बरसेंगे मेघा
    देशभर में बदल गया मौसम का मिजाज। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड।
    2. दिल्ली में AQI 202, वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी।
    3. हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। Weather News Today: देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है। IMD Weather Alert के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

    उत्तर भारत में ठंड और बारिश का दौर शुरू

    मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। इन राज्यों में तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण सर्दी की दस्तक तेज हो गई है।


    दिल्ली में AQI खराब

    राजधानी दिल्ली में Air Quality Index (AQI) 202 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में है। बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन बारिश की संभावना कम है। IMD Delhi Forecast के मुताबिक शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32°C तथा न्यूनतम 18°C के आसपास रहेगा। हालांकि प्रदूषण से राहत की उम्मीद अभी कम है।

    हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी

    पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम दर्रे में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बारिश-बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है।

    UP-बिहार में ठंड और कोहरे की दस्तक

    उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन रात और सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 17°C से 18°C और अधिकतम 29°C से 30°C के बीच रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 10 नवंबर तक कोहरा और ठंडी हवाएं असर दिखा सकती हैं।

    Tamil Nadu Rain Alert: दक्षिण में भारी बारिश की चेतावनी

    चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) के अनुसार, तमिलनाडु के सात जिलों मयिलादुथुराई, पेरम्बलुर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, अरियालुर और तिरुचिरापल्ली में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। South India Weather Update के मुताबिक अगले 48 घंटों में कई जगह बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.