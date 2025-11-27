Weather Update: ठंड की चपेट में उत्तर भारत, लुढ़के तापमान के बीच बर्फबारी, जानें अपने इलाके का मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी भारत में दिसंबर के शुरुआती दिनों से ही ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, गुरुवार को भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी और सुबह-शाम हल्का कोहरा कई शहरों में देखने को मिल सकता है। बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8°C रिकॉर्ड किया गया, जिसने सर्दी की तीव्रता बढ़ा दी है। बढ़ते प्रदूषण के साथ यह ठंड राजधानी के लोगों के लिए दोहरी चुनौती बन गई है।

बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में दिखेगा दिल्ली-NCR के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह-शाम का समय बेहद ठंडा रहने वाला है। पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में साफ दिख रहा है। पंजाब और हरियाणा में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है और ठंडी हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं।

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते कई हाईवे और पहाड़ी रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग पास को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 24 से 26°C के बीच रहने का अनुमान जताया है। लद्दाख क्षेत्र में भी तापमान शून्य से काफी नीचे कश्मीर में ठंड नए रिकॉर्ड बना रही है। श्रीनगर में बुधवार की रात तापमान –3.9°C दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र में भी तापमान शून्य से काफी नीचे बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि घाटी में अभी और ठंड बढ़ेगी क्योंकि 21 दिसंबर से ‘चिलेकलां’ की शुरुआत होने जा रही है—जो 40 दिनों का सबसे कठोर सर्दियों का दौर माना जाता है।