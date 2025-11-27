मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: ठंड की चपेट में उत्तर भारत, लुढ़के तापमान के बीच बर्फबारी, जानें अपने इलाके का मौसम

    उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में तापमान 8°C तक पहुंच गया है, जबकि श्रीनगर में पारा –3.9°C रिकॉर्ड किया गया। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, जिससे पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी ठंड में बढ़ोतरी हुई है। रोहतांग पास बर्फबारी से बंद कर दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 06:46:03 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 06:46:03 AM (IST)
    Weather Update: ठंड की चपेट में उत्तर भारत, लुढ़के तापमान के बीच बर्फबारी, जानें अपने इलाके का मौसम
    Weather Update: ठंड की चपेट में उत्तर भारत

    HighLights

    1. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8°C, प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल।
    2. कश्मीर में –3.9°C, हिमाचल-उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी।
    3. रोहतांग पास बंद, मैदानी राज्यों में भी ठंड तेज।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरी भारत में दिसंबर के शुरुआती दिनों से ही ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, गुरुवार को भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी और सुबह-शाम हल्का कोहरा कई शहरों में देखने को मिल सकता है। बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8°C रिकॉर्ड किया गया, जिसने सर्दी की तीव्रता बढ़ा दी है। बढ़ते प्रदूषण के साथ यह ठंड राजधानी के लोगों के लिए दोहरी चुनौती बन गई है।

    बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में दिखेगा

    दिल्ली-NCR के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह-शाम का समय बेहद ठंडा रहने वाला है। पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में साफ दिख रहा है। पंजाब और हरियाणा में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है और ठंडी हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं।


    हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी

    हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते कई हाईवे और पहाड़ी रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग पास को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 24 से 26°C के बीच रहने का अनुमान जताया है।

    लद्दाख क्षेत्र में भी तापमान शून्य से काफी नीचे

    कश्मीर में ठंड नए रिकॉर्ड बना रही है। श्रीनगर में बुधवार की रात तापमान –3.9°C दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र में भी तापमान शून्य से काफी नीचे बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि घाटी में अभी और ठंड बढ़ेगी क्योंकि 21 दिसंबर से ‘चिलेकलां’ की शुरुआत होने जा रही है—जो 40 दिनों का सबसे कठोर सर्दियों का दौर माना जाता है।

    एमपी और बिहार में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट

    गुलमर्ग और ऊंचाई वाले इलाकों में कई दौर की मध्यम बर्फबारी हो चुकी है, जबकि श्रीनगर जैसे निचले इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। उधर, यूपी, राजस्थान, एमपी और बिहार में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है और अगले कुछ दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना जताई गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.