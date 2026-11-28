डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आते ही एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है - परिसीमन। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने का काम है। असल में परिसीमन ही तय करता है कि आपका सांसद किस क्षेत्र से चुनेगा, आपका विधायक कौन होगा और आपकी विधानसभा सीट कहां से कहां तक होगी।

परिसीमन का सीधा मतलब है - चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र में 5 साल पहले 2 लाख वोटर थे, अब 4 लाख हो गए। वहीं पास वाले क्षेत्र में अभी भी 2 लाख ही हैं। तो दोनों क्षेत्रों के विधायक का वोट का वजन बराबर नहीं रहेगा।

एक विधायक 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरा सिर्फ 2 लाख का। इसी असमानता को दूर करने के लिए परिसीमन किया जाता है। हर चुनावी क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या हो, यही परिसीमन का मकसद है।

सीटें कैसे मिलती हैं? पूरा फॉर्मूला समझिए

सीटों का बंटवारा सिर्फ अंदाजे पर नहीं होता, इसके 3 स्टेप हैं।

1. पहले तय होती है कुल सीटें

पहले ये तय होता है कि देश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें होंगी और हर राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। ये जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की आबादी ज्यादा, उसे सीटें ज्यादा।

2. फिर राज्य के अंदर बंटवारा होता है

राज्य को मिली सीटों को उसके जिलों और क्षेत्रों में बांटा जाता है। कोशिश रहती है कि हर लोकसभा क्षेत्र में लगभग बराबर आबादी हो।

3. फिर विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बनती हैं

एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6-7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनकी सीमाएं भी जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, जिला और तहसील की सीमाओं को देखकर बनाई जाती हैं।

इसीलिए कई बार आपका गांव या मोहल्ला एक विधानसभा से कटकर दूसरी में चला जाता है।

SC-ST की सीटें कैसे तय होती हैं?

परिसीमन में ही ये भी तय होता है कि कौन सी सीट SC या ST के लिए आरक्षित होगी। जहां SC-ST आबादी का अनुपात ज्यादा होता है, उन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है। महिला आरक्षण भी अब इसी परिसीमन से जुड़ा हुआ है। 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए पहले परिसीमन होना जरूरी है।

परिसीमन कौन करता है? क्या सरकार बदल सकती है?

परिसीमन का काम परिसीमन आयोग करता है। ये एक स्वतंत्र निकाय होता है।

इसमें होते हैं

- सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज - अध्यक्ष

- मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त

- संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त

आयोग का फैसला अंतिम होता है। इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद और विधानसभा भी इसमें बदलाव नहीं कर सकतीं। फैसले को सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा तय तारीख से लागू किया जाता है।

भारत में कब-कब हुआ परिसीमन?

भारत में अब तक 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग बना है। 1971 की जनगणना के बाद सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो। अब 2026 के बाद नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर फिर से परिसीमन की तैयारी है।