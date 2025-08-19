कौन हैं पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी? जिन्हें I.N.D.I.A ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। इसके लिए NDA ने सीपी राधाकृष्णन को और विपक्षी गुट I.N.D.I.A ने पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है।

सुदर्शन रेड्डी के नाम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई बैठक में लिया गया। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की गई। जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी (रिटायर्ड) का चार दशकों का प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है।