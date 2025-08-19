मेरी खबरें
    कौन हैं पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी? जिन्हें I.N.D.I.A ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

    9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव में NDA ने सीपी राधाकृष्णन को और विपक्षी गुट I.N.D.I.A ने पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर गठबंधन के नेताओं की बैठक में हुआ।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 04:14:28 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 04:16:50 PM (IST)
    HighLights

    1. उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया।
    2. सुदर्शन रेड्डी के नाम का फैसला मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर लिया।
    3. बी सुरदर्शन रेड्डी का जन्म तेलंगाना में एक किसान परिवार में हुआ था।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। इसके लिए NDA ने सीपी राधाकृष्णन को और विपक्षी गुट I.N.D.I.A ने पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है।

    सुदर्शन रेड्डी के नाम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई बैठक में लिया गया। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की गई। जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी (रिटायर्ड) का चार दशकों का प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है।

    कौन हैं सुदर्शन रेड्डी?

    • बी सुरदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1971 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की।

    • रेड्डी ने आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। इसके बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की।

    • रेड्डी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की और 1988 से 1990 के बीच सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

    • वह 1995 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने, 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने।

    • मार्च 2013 में जस्टिस रेड्डी गोवा के पहले लोकायुक्त बने, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से सितंबर 2013 में इस्तीफा दे दिया।

